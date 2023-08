Estudiantes temerosos tras doble apuñalamiento en la escuela James Lick en San José

Mientras la policía continúa en busca de los responsables de un doble apuñalamiento dentro de la preparatoria James Lick en San José, a un día del incidente la institución retomó sus clases el viernes.

La mayoría de las rejas, normalmente abiertas al público, estuvieron cerradas para controlar la entrada vehicular.

“Muchos estaban asustados y muchos no vinieron a la escuela, y las clases tenían menos personas, a lo mejor no se sintieron seguros de venir”, dijo Matthew Cervantes, estudiante de la preparatoria.

Matthew explica que vio a varios de sus compañeros llorando aún abrumados por lo ocurrido

Aún más cuando alrededor de la 1:00 p.m., el sonido de las sirenas regresó a la preparatoria, los bomberos y la policía respondieron a una llamada de emergencia médica que involucró a un estudiante.

Varios alumnos le dijeron a Telemundo 48 que con todo lo sucedido prefirieron pedirles a sus padres que los recogieran temprano el viernes.

“Estas situaciones se están saliendo de control, el jueves hablamos por horas con el distrito escolar de preparatorias de East Side. Estamos pidiendo que se nos incluya en conversaciones para buscar una solución a estos problemas de seguridad que actualmente no son suficientes para proteger a los estudiantes o empleados”, indicó Jack Hamner, presidente de la Asociación de Maestros de East Side.

En la misma preparatoria, una semana antes del doble apuñalamiento, un miembro del personal resultó hospitalizado por un altercado similar.

Profesores de la institución compartieron un video del incidente que ocurrió el 7 de agosto, explican que en ambos casos los agresores son adultos y adolescentes no asociados con la escuela.

“Pasan muchas cosas así pasan aquí, yo apenas comencé a ir aquí hace unas semanas so no estaba aquí cuando pasó la otra pelea, pero sí he escuchado que muchas cosas así pasan en esta escuela”, dijo Matthew.

Como estudiante, él espera que sus compañeros se mantengan fuertes y seguros en estos tiempos difíciles

La Asociación de Maestros indicó que la próxima semana estará hablando con sus miembros en la preparatoria Jack Lick para ver qué necesitan para incrementar la seguridad en esta escuela.