Hallan muerto a un hombre en su celda en la cárcel de San José

Un hombre fue hallado muerto en su celda en la cárcel principal de San José el domingo, dijo la Oficina del Alguacil del Condado Santa Clara.

Alrededor de las 10:28 a.m., el personal de la cárcel descubrió a un hombre de 59 años que no reaccionaba. Se tomaron medidas para salvarle la vida hasta que pudo llegar el personal médico de primeros auxilios. El hombre fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto a las 11.24 a.m.

El hombre estaba alojado solo en la cárcel. La Oficina del Alguacil no cree que se haya cometido ningún delito, pero su muerte está siendo investigada por la Oficina del Fiscal del Distrito de Santa Clara y el forense.

El hombre ingresó en la cárcel el 6 de enero por presunta violación de libertad condicional. Su nombre se mantiene en reserva hasta que se notifique a sus familiares.