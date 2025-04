Irene Smith busca ser la voz del Distrito 3 de San José

Irene Smith busca ser la voz del Distrito 3 se es elegida en las próximas elecciones especiales de San José donde 7 candidatos se disputarán el puesto de concejal.

Esta es la segunda vez que Smith se postula para este cargo.

Hablamos con ella para conocer un poco más sobre sus propuestas.

¿Por qué la gente debe confiar en Irene Smith?

“Nunca me fui. He estado trabajando. He escrito más de 40 políticas desde que quedé en segundo lugar después de Omar la última vez. Así que creo que la confianza de la gente es mucho mayor que nunca. Y el reconocimiento de mi nombre y la recepción que estoy recibiendo de la gente demuestra que saben que nunca me fui. Una de las cosas que me inspiró como mujer y madre es una cita de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum: rindió homenaje a las mujeres anónimas que lucharon por sus sueños y lo lograron, y a las que no lo lograron y a las que se quedaron calladas y tuvieron que gritar solas”, indicó.

¿Cómo solucionará los problemas principales?

“Tenemos grandes problemas, muchos, pero estamos aquí para ver esta situación, la calle en realidad es mi oficina. Yo tengo muchas preocupaciones por este grupo de personas en el futuro se tienen se fue, porque es un programa de San Jose, pero si ellos no tienen un lugar para estar y este problema va a mover pero en otro lugar. Para mi yo tengo experiencia en salud mental y concerns porque va a volver a traumar a la gente y, financieramente, llevará más tiempo y costará más dinero. Mi solución es la escalera incremental del éxito en materia de vivienda, y puede empezar a ayudar a todos a la vez, en lugar de trasladar el problema de un lugar a otro”,

¿Cuál es el mensaje de Irene Smith para la comunidad?

“Es muy complicado y tiene mucha diversidad, entonces con esta combinación podemos hacer todo, pero necesitamos estar juntos, y juntos el futuro es brillante”, expresó.