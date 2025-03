Gabby Chávez López tiene como prioridad apoyar a los pequeños negocios de San José

Gabby Chávez López es otra de las candidatas que busca el puesto de concejal del Distrito 3 de San José.

Hablamos con ella para saber cuáles son sus iniciativas y los principales retos que enfrentaría de ser elegida por la comunidad.

“Como madre que cría a su hijo en el Distrito 3, como empleadora y como alguien que ha vivido en nuestro centro durante los últimos 22 años, he visto muchos de estos problemas de primera mano. Estamos lidiando con la falta de vivienda y con problemas relacionados con el deterioro y la limpieza. También creo que una prioridad es apoyar a nuestros pequeños negocios. En el Distrito 3 tenemos algunas de las pequeñas empresas más increíbles. Muchas de ellas son de emprendedores que contribuyen a la economía local. El acceso a parques y bibliotecas. Como alguien criando a su hijo aquí es algo que podemos disfrutar juntos. Todos deberíamos poder tener acceso y contribuir a la calidad de vida de la gente aquí”, aseguró López.

Qué haría Gabby Chávez López diferente:

“Ha pasado mucho tiempo desde que el distrito ha sido representado por una mujer y madre. Tengo una perspectiva muy particular y pienso en cómo será el futuro para mí y para mi hijo aquí. También soy empleadora en el distrito. Creo que tener experiencia en negocios y liderazgo es muy importante para este distrito”, afirmó López. “En cuanto a mi estilo de liderazgo, creo que trabajar en colaboración y con mis colegas del consejo y la oficina del alcalde para lograr que se cumplan las cosas con la prioridad máxima. Soy muy receptiva y he abogado por esta comunidad por los últimos 20 años y he sido muy activa en los últimos cinco. Durante la pandemia he sido una voz líder en la movilidad económica. Apoyo a pequeñas empresas y familias trabajadoras. Cuando me mudé a San José era un lugar de oportunidades y posibilidades. Se necesitará de todos nosotros para enfrentar y resolver muchos de los desafíos que enfrentan nuestros vecindarios y distrito”, enfatizó López.

La candidata le envió un mensaje a la comunidad del Distrito 3 para que ejerzan su derecho al voto.

“Yo diría, en primer lugar, que voten. Su voz y perspectiva importa. Investiguen, vean lo que proponen los candidatos, lo que representan y tomen la mejor decisión en función de lo que escuchan, ven y creen. Pueden ir a mi sitio web para conocer más sobre mí, mi trayectoria y mis planes para el distrito”, añadió.