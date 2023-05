Desalojan a cientos de personas sin hogar de campamento en el Coyote Creek en San José

Alrededor de 150 personas sin hogares serán desalojadas de un campamento de desamparados el lunes ubicado en el Coyote Creek en San José.

Estas personas, quienes viven en tiendas de campañas y en casas móviles, aseguran tener una gran incertidumbre al no saber a donde acudirán.

“No tengo nada, no tengo a donde ir”, aseguró uno de los residentes del lugar quien prefirió mantenerse bajo el anonimato. “Es que no tienen corazón con la gente que no tiene nada. Hay mucha gente que no tiene donde vivir ni qué comer y aun así les quiebran sus casas”.

El mes pasado, el Distrito Municipal de Agua del Valle de Santa Clara finalizó un acuerdo con el concilio de la ciudad otorgando cerca de $5 millones para desalojar a los indigentes del arroyo y conectarlos con albergues y servicios para que el distrito pueda empezar a construir muros de contención para evitar inundaciones tan pronto como este junio.

Dicha agencia empezó estos planes después de un desbordamiento del arroyo ocurrido en el 2017.

Pero muchos denuncian que no han recibido la ayuda prometida.

“Que se pongan en los zapatos de uno para que vea lo que es estar abajo, para que venga la ciudad y le diga seleccione sus cosas y lo pushe más para abajo”, dijo un residente anónimo.

Matt Mahan, alcalde de la ciudad, dijo que está impulsando la construcción de más viviendas, sin embargo, quienes no tienen un techo donde vivir le tienen un mensaje:

“No pues no tiene compasión. Porque si él (Mahan) tuviera compasión llegara aquí con cobijas, con un atole, un café, algo”.