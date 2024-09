Inmigrante colombiano viven en un auto junto a su hijo de 3 años en San José

Juan Carlos Ulloa es un padre soltero y junto a su hijo Junior, de 3 años, vivieron lo imposible para llegar de Colombia a San José.

“Yo lo que quiero es darle un futuro a junior y la he guerreado, la he luchado y como muchos compatriotas e inmigrantes que vienen, pero me siento orgulloso de que soy padre soltero y la he guerreado con un niño y no le he dado mal ejemplo”, aseguró Juan Carlos

El padre de familia dijo que salieron de Colombia por la violencia y llegaron a California porque les dijeron que había trabajo, pero la realidad fue otra, desde hace ocho meses viven en su auto en las calles de San José.

Y aunque explicó que han logrado mantener una vida digna, necesitan una vivienda temporal para seguir adelante.

“Tocamos no una, sino miles de puertas y tengo una lista así de larga con todos los números de todos los albergues y de todas las ayudas de los condados, de Santa Clara, de no sé qué pero hay en especial una materia prima que todos los albergues rigen a ese sitio”, dijo Juan Carlos.

Él aseguró que cada intento lo llevó al mismo número de teléfono. Se trata de la línea de ayuda “Here4you” del condado Santa Clara.

“Lastimosamente esa lista tiene una larga lista de espera en la que pueden tardar varios meses en conectar a estas familias con recursos de vivienda temporales”, aseveró Kathryn Kamiskin, directora interina de la Oficina de Apoyo a la Vivienda del condado Santa Clara.

En el caso de Juan Carlos y Junior, les dijeron que serían de seis a ocho meses y que el tiempo depende de los recursos que tenga el condado, desde hace unos meses esos recursos son menos.

En el 2023 el condado se unió a organizaciones locales tras el fin del Título 42, dando $710,000 de fondos únicos específicamente para darle vivienda temporal y recursos a estas familias inmigrantes, pero los fondos se terminaron este verano y al momento no hay planes de renovar la inversión.

“Motivamos a que sigan llamando porque estamos abriendo nuevos refugios familiares que pueden agilizar la lista de espera y conectarlos a vivienda permanente”, aseveró Kamiskin.

Pero la espera es larga y mientras Juan Carlos indicó que su hijo es su motivación, por lo que todos los días lo sigue llevando a la guardería y buscando arreglar su estatus migratorio, explicó que ya logró conseguir permiso de trabajo y se gana la vida abriendo un puesto al sur de San José donde vende chuzos de carne y pollos colombianos y limonada casera.

Y tiene un mensaje para otros inmigrantes que acaban de llegar al país.

“Que este país no es como se lo imaginan o se lo sueñan, el país de las maravillas y las oportunidades, pero cuando uno quiere uno lo logra, si yo pude con un niño de tres años sobresalir y conseguir lo que he conseguido es porque sí se puede”, puntualizó Juan Carlos.