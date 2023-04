Whole Foods anuncia el cierre de una de sus tiendas ante inseguridad en San Francisco

Whole Foods Market anunció el lunes que cerrará uno de sus establecimientos debido a la inseguridad en San Francisco.

El mercado ubicado en el área de 8th Street y Market Street ha sido blanco de diversos robos.

A través de un comunicado la cadena de supermercados expresó lo siguiente:

“Para garantizar la seguridad de los miembros de nuestro equipo, hemos tomado la difícil decisión de cerrar la tienda Trinity por el momento. Todos los miembros del equipo serán transferidos a una de nuestras ubicaciones cercanas”.

La oficina de la alcaldesa London Breed se refirió al cierre diciendo:

"La seguridad pública es la principal prioridad de la alcaldes Breed y es vital para el trabajo de la Ciudad en la restauración de nuestra economía y hacer que nuestros residentes y trabajadores se sientan seguros. Durante los últimos meses, el Departamento de Policía de San Francisco y la Oficina de la alcaldes han estado trabajando en colaboración con el liderazgo de Whole Foods para abordar los problemas de seguridad pública en su ubicación 8th y Market. Continuaremos interactuando con ellos sobre el uso futuro del sitio. La policía continuará haciendo cumplir agresivamente contra el tráfico de drogas al aire libre, maximizando la respuesta de la policía a las llamadas urgentes de asistencia, asociándose con minoristas para abordar el robo en sus tiendas y haciendo cumplir las nuevas regulaciones de venta ambulante para interrumpir la venta de bienes robados".

Por su parte, el supervisor Matt Dorsey, expresó a través de su cuenta de Twitter, su decepción ante el cierre temporal de Whole Foods.

“Nuestro vecindario esperó mucho tiempo por este supermercado, pero también somos muy conscientes de los problemas que han experimentado con el robo minorista relacionado con las drogas, los mercados de drogas adyacentes y los muchos problemas de seguridad relacionados con ellos.

Hoy, renuncio al privilegio de anunciar públicamente una solicitud de redacción en la que estoy trabajando con @Stefani4CA para una Enmienda a la Carta titulada "Ley de dotación de personal completo del Departamento de Policía de San Francisco", que convertirá a San Francisco en un departamento de policía con personal completo dentro de 5 años.

A los habitantes de San Francisco se les han negado los beneficios de un departamento de policía con personal completo durante casi 30 años. Hoy, nuestra actual crisis de falta de personal policial nunca ha sido peor.

El cierre de Whole Foods, junto con muchos otros desafíos relacionados con la seguridad que hemos visto recientemente, es la Prueba A de por qué San Francisco ya no puede darse el lujo de NO resolver nuestra crisis de falta de personal policial.

Los habitantes de San Francisco, o al menos los que represento en el Distrito 6, exigen soluciones y tienen derecho a esperar eso de nosotros en el Ayuntamiento. Espero que mis colegas apoyen este esfuerzo. Le debemos a nuestros residentes nada menos”.