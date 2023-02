San Francisco: ¿Millennium Tower podría soportar un terremoto a pesar de sus problemas estructurales?

La Millennium Tower inclinada de San Francisco ahora está parcialmente apoyada en el lecho de roca como parte de una "mejora sísmica", pero los expertos le dicen a NBC Bay Area que quedan dudas sobre qué tan bien resistirá la torre recién reforzada en un terremoto.

Tal como está ahora, la torre se inclina 29 pulgadas al noroeste en la esquina de las calles Mission y Fremont. Los ingenieros de reparación han dicho que la torre podría resistir un gran terremoto incluso si se inclina cinco pies, pero los sistemas de seguridad comenzarán a fallar si la inclinación supera las 40 pulgadas.

Para predecir cómo se desempeñará el edificio en el futuro, el equipo de reparación desarrolló un elaborado modelo informático. Ese modelo estima que la solución controlará más asentamientos y puede revertir la inclinación hasta en 4,5 pulgadas.

Pero en un análisis realizado para propietarios de viviendas obtenido por la Unidad de Investigación NBC Bay Area, expertos geotécnicos y fundaciones independientes dijeron que el modelo elaborado no tiene en cuenta el hundimiento y la inclinación provocados por un gran terremoto. El informe de Ben Turner de Dan Brown and Associates señala que, si bien "la carga sísmica es obviamente un componente crítico" del "diseño y desempeño" de la torre, el modelo de computadora usa solo factores "no sísmicos" para predecir cuánto se hundirá y cuánto se hundirá la torre.

A otro experto le preocupa que la solución pueda hacer que la torre sea menos segura sísmicamente, no más.’

“Definitivamente no ha mejorado la capacidad de desempeño sísmico”, dijo el ingeniero estructural David Williams, experto en cimientos profundos. El problema, dice, es que la torre quedará sísmicamente desequilibrada porque solo se apoyará en el lecho rocoso en dos lados.

“Entonces, cuando comienza a balancearse en un terremoto muy grande, el terremoto de diseño, ese balanceo no es un balanceo muy suave. Está golpeando en una esquina y es más suave aterrizando en el otro lado. Y por lo tanto exacerba cualquier daño”.

Otro factor que complica la situación es el muro subterráneo casi olvidado que corre debajo de los cimientos en el lado este, lejos de donde la torre se inclina más. Ese muro tiene 3 pies de espesor, 90 pies de alto, con la parte superior del muro separada por aproximadamente un pie de tierra de la parte inferior de los cimientos de losa de concreto de 10 pies de espesor de la Millennium Tower. Fue construido para actuar como un amortiguador para que las cuadrillas excavaran de manera segura para construir el estacionamiento subterráneo al lado.

Inspecciones previas sugieren que la torre descansa sobre ese muro en algunos lugares.

Pero el análisis de Turner señala que el modelo de computadora no tiene en cuenta qué papel, si es que tiene alguno, ese muro podría tener en el asentamiento, la inclinación o la inversión de la inclinación de la torre.

“Han omitido algunos de los que bien pueden ser pasos bastante críticos”, dijo el experto en cimientos de edificios altos Harry Poulos sobre el modelo de computadora diseñado para predecir el rendimiento de la torre.

El muro debajo de los cimientos hacia el este, dijo Poulos, bien puede explicar por qué la torre se inclina tanto hacia el oeste, donde no hay muro debajo de la estructura.

Dijo que si la torre está esencialmente colgada en ese muro este, eso probablemente influiría en la reversión esperada de la inclinación. También podría descartar las predicciones actuales de cómo se comportará la torre durante un gran terremoto.

“Ese muro parecería ser un componente importante de todo el sistema”, dijo Poulos, “y si eso no se ha considerado explícitamente en el modelo, entonces no puedo ver cómo puede esperar que sus predicciones de comportamiento futuro sean preciso."

El ingeniero principal de arreglos, Ron Hamburger, dijo en un comunicado que su equipo informó ampliamente a un panel de expertos designados por la ciudad sobre la seguridad sísmica y las preocupaciones planteadas por Dan Brown and Associates sobre el modelo de computadora. El panel de la ciudad, dijo, “aceptó estas respuestas y análisis adicionales como suficientes para predecir el comportamiento del edificio y el de la mejora”.

Si bien se reconocen algunas lagunas en el análisis del modelo, el equipo de diseño y revisión de ingeniería de la ciudad aprobó el diseño actual de 18 pilotes en julio. La carta de aprobación dice que el método de modelado fue "consistente con la práctica típica de diseño de ingeniería".

Actualmente, la torre está apoyada en el lecho rocoso sobre seis pilotes a lo largo de Mission Street, pero los pilotes solo soportan aproximadamente la mitad de la carga prevista. Los seis pilotes deberían reforzar la torre durante la excavación necesaria para extender los cimientos existentes a 12 pilotes ya instalados en Fremont Street.

El plan actual es tener el edificio completamente apoyado en ambos lados para septiembre.