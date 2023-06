Activista ayuda a la comunidad latina transgénero en San Francisco

Para nadie es un secreto, que, en mucho de nuestros países de origen, pertenecer a la comunidad LGBTQ puede ser difícil y más aún para las personas transexuales.

Algunos, luego de pasar momentos complicados llegan a EEUU no sólo para vivir su vida a plenitud, sino también para ayudar a otros inmigrantes en las mismas condiciones.

En el edificio de mujeres de San Francisco trabaja Ckatalella Letona, quien es una activista que apoya a la comunida trans latina.

"Soy latina, soy mujer trans, soy indígena", aseguró Ckatalella. "Me empecé a poner hormonas a escondidas en Guatemala en un callejón".

Ckatalella es una mujer trans que tras salir de su natal Guatemala pasó dos años en centros de detenciones.

Ante las adversidades que vivió para llegar al Área de la Bahía fue que se propuso a ayudar a la comunidad trans latinas.

"Las ayudamos con sus necesidades materiales con Inmigración. Aquí en San Francisco hay facilidades, pero en el país tenemos ahora dificultades, hemos avanzado en los últimos 8 años, pero hay amenazas", aseguró Ckatalella

Y es que la lucha para ella y la organización Él/Ella no es solo por el respeto que la comunidad LBGTQ merece, si no, para no perder los derechos ya conquistados.

"Uno tiene quizás hermanos, gente que debe ponerse en nuestro lugar porque quizás mañana ellas van a tener a alguien en su círculo que sea el ellos, ellas, elles", indicó Ckatalella.

En el mes del orgullo gay, en medio de esta guerra cultural que se vive, para Ckatalella, los latinos siempre tienen que vivir con orgullo su historia su cultura y quienes son, por lo que les tiene un mensaje.

“Luchen, aquí estamos, hay que ser feliz", aseveró Ckatalella.