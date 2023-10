Identifican a sospechoso que se estrelló contra el Consulado Chino en San Francisco

Un hombre, de 31 años, y residente de San Francisco ha sido identificado como el conductor que fue asesinado a tiros por la policía después de estrellar un coche contra el Consulado Chino el lunes, lo que provocó la condena de la Casa Blanca y el gobierno chino.

La Oficina del Médico Forense de la ciudad identificó el jueves al conductor como Zhanyuan Yang. La oficina dijo en un correo electrónico que no tenía información adicional que revelar.

Yang embistió con un vehículo la Oficina de Visas del consulado. Un testigo dijo que estaba sangrando por la cabeza cuando salió del vehículo gritando sobre el PCC, una abreviatura del Partido Comunista Chino.

La policía de San Francisco llegó al lugar y disparó al conductor, quien murió posteriormente en un hospital.

La policía no ha revelado cómo se desarrolló el tiroteo ni cuántos agentes dispararon. No hubo reportes de personas heridas dentro del edificio. Autoridades dijeron el lunes que no sabían por qué el conductor se estrelló contra el consulado, que se encuentra en un barrio residencial junto a una calle importante.