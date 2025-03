San Francisco activa cámaras lectoras de velocidad en 33 ubicaciones

San Francisco se prepara para ser la primera ciudad de California en lanzar una red de cámaras lectoras de velocidad el jueves.

El programa piloto se creó para animar a los conductores a reducir la velocidad en zonas problemáticas, como Sulton Street y Argüello Boulevard.

"Está justo al lado del parque Golden Gate. Todo el día hay muchísima gente cruzando por aquí", comentó Marta Lindsey, vocera de Walk San Francisco.

Lindsey afirmó que ha habido demasiados incidentes por exceso de velocidad. En los últimos 10 años, se han registrado más de 600 accidentes y tres muertes en la zona.

Esta zona será solo una de las 33 ubicaciones donde la ciudad comenzará a operar las nuevas cámaras de velocidad.

El programa piloto, que se lanzará en seis ciudades del estado, se instalará en zonas donde se ha producido un número significativo de muertes relacionadas con el tráfico. Los vehículos captados por las cámaras que superen el límite de velocidad a más de 17,7 km/h recibirán una multa de entre $50 y $500.

Las infracciones se enviarán por correo al propietario del vehículo dentro de las dos semanas posteriores al incidente de exceso de velocidad.

Gautam Krishnamurthi, de San Francisco, comentó que a veces conduce más rápido de lo debido por Fulton, pero reconoció que las cámaras son necesarias para garantizar la seguridad de las personas.

"No seré el primero en decir que no vivo en esta calle y que no conduzco a exceso de velocidad, pero creo que definitivamente ayudará a que la gente reduzca la velocidad", afirmó.

Jaimie Vanpernis expresó su esperanza de que las cámaras puedan resolver el problema del exceso de velocidad en las zonas problemáticas.

"Paseamos a nuestros perros al parque dos veces al día. Nos jugamos la vida cada vez que cruzamos Fulton", explicó Vanpernis.

Durante los dos primeros meses del programa, los infractores recibirán avisos.