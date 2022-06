¿Menor o mayor riesgo de muerte? Lo que sugiere un estudio sobre beber café, incluso con azúcar

REINO UNIDO - Contrariamente al mito popular, no es probable que renunciar al café mejore su salud. Lo contrario podría ser cierto: años de investigación sugieren que beber café está relacionado con un menor riesgo de muerte.

La última incorporación a ese cuerpo de investigación se publicó el lunes en Annals of Internal Medicine. El estudio analizó a unas 120,000 personas en el Reino Unido que bebían regularmente café sin azúcar o con azúcar durante siete años. Los hallazgos sugirieron que aquellos que bebían de 1.5 a 3.5 tazas al día tenían un menor riesgo de muerte durante esos siete años que los que no bebían café, incluso si añadían una cucharadita de azúcar real, no de edulcorante artificial, a cada taza.

En general, las personas que bebían café sin azúcar tenían entre un 16 y un 21% menos de probabilidades de morir durante el período de estudio que las personas que no bebían café en absoluto, mostraron los resultados.

