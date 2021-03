Así cambió la vida de los residentes del este de San José a un año de la pandemia

Un año ha pasado desde que la vida de millones de personas en el mundo cambió luego de la llegada de la pandemia.

El Área de la Bahía fue la primera región que reportó la primera muerte a nivel nacional relacionada con el COVID-19, la primera en ordenar el encierro preventivo y una de las últimas en flexibilizar las restricciones.

Hoy residentes del este de San José, una de las áreas más afectadas por el mortal virus al sur de la Bahía, hablan sobre el cambio al que tuvieron que adaptarse ante la llegada del virus.

“Tengo que ser de niñera, de abuela, a veces de instructora. Bien difícil, muy duro”, aseguró una residente.

Pero una de las cosas más difíciles a la que millones de personas se han tenido que adaptar es al distanciamiento que han debido tener con sus familiares para evitar contagios.

“No haya uno cómo acercarse a nuestra propia familia, simplemente porque los queremos, los queremos abrazar y estar con ellos pero ahora con este virus ha sido muy difícil”, aseguró una persona afectada.

Durante esta dura situación, la comunidad latina ha sido una de las más impactadas, muchas familias perdieron sus trabajos, niños dejaron de asistir a las escuelas y las tasas de contagios por COVID-19 aumentaron en gran medida.

“En realidad el latino y el este de San José, han sentido el trancazo más fuerte durante este tiempo que hemos vivido la pandemia”, aseguró Magdalena Carrasco, concejal de San José.

Carrasco indicó que la llegada de la pandemia evidenció la crisis que se vive ante la falta de inversión en comunidades como la hispana.

“De los más de 100 mil casos de COVID-19, 20 mil de ellos existen aquí en el este de San José, 95127, 95122, 95126, aquí en el mero este de San José”, indicó.

Y no solo eso, la deserción escolar aumentó en muchos casos ante la falta de recursos para que niños y adolescentes recibieran clases virtuales, a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades escolares por suministrar las herramientas necesarias para que ningún estudiante se quedara sin educación.

“Casi 3 mil estudiantes en el este de San José se nos desaparecieron, no regresaron a sus estudios, no pudieron terminar con sus estudios y estos 3 mil estudiantes de la secundaria ya no terminaron sus estudios”, aseveró Carrasco.

A pesar de las adversidades, hay personas que no pierden la fe y la esperanza de que todo mejorará y vendrán tiempos mejores.

“Ya estamos empezando el final de este virus, tenemos esperanza que todos estaremos bien, que vamos a salir adelante, pero tenemos que tomar esa vacuna para regresar a nuestras vidas normales”, indicó José Luis Guerrero, residente de San José.