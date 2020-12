Nuevas restricciones para negocios en el condado Santa Clara

Debido a un número récord de casos positivos del coronavirus y de hospitalizaciones en el condado Santa Clara, a partir del lunes y hasta el 31 de diciembre otra vez tendrán que acogerse a nuevas restricciones y estas tienen que ver con la cantidad de clientes que se permiten en interiores.

“Vinimos por un sueño y ver que esto se está derrumbando no es fácil para nosotros”, dijo Teresa Hernandez, propietaria de FIesta Mexxikana.

Otra vez, los comercios en el condado tendrán que modificar el número de clientes que reciben en el interior lo que significa que entre menos clientes, menos ingresos.

“Hay días que vendo 10 dólares y hay días que si me va bien, vendo 100, 120”, dijo Hernandez.

Hernandez de la dulcería Mexxikana, en Alumn Rock, dice que ya de por si estaba sufriendo por mantenerse a flote, ahora con la nueva restricción de tener solamente el 10 por ciento de capacidad de clientes en el interior, el panorama para ella y otros comerciantes empeora.

“La verdad no creo que vayamos a sobrevivir de otra de estas ya cerramos cuatro o cinco meses”, dijo Hernandez.

Y así como este establecimiento se está yendo a la deriva, hay muchos otros en la misma situación.

“Te puedo decir honestamente que han pasado tres o cuatro semanas sin una sola venta”, dijo Alicia Infante de la tienda Herradura.

Ella ha tenido que ingeniárselas para buscar otras fuentes de ingresos por medio de ventas de boletos de avión, de autobús y hasta flores. Pues dice que nadie está comprando sus productos.

“La gente ahorita no esta comprando que va a venir a comprar una camisa unas botas, un cambio de ropa cuando no hay fiestas no hay bailes la gente está quedándose en casa”, dijo Infante.

Mientras el condado esté en el nivel morado de restricciones, supermercados, farmacias sólo pueden tener el 25 por ciento de su capacidad máxima de clientes en interior y debe de tener a la vista del público el aviso del condado.

Y es que dijeron autoridades de salud que si ya de por si los numero son muy alarmantes podrían empeorar a mediados de diciembre cuando empiecen a surgir los casos de las personas que se contagiaron durante las reuniones del fin de semana de Acción de Gracias.

Por lo que este es el momento de poner un freno a esos contagios aunque signifique un gran sacrificio para muchos.

“Siempre he estado muy constante y positiva pero también es muy difícil”, dijo Infante.