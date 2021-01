Mitos y Verdades: La vacuna contra el COVID-19

Mientras avanzan estos esfuerzos de vacunación contra el COVID-19, otros dicen que de ninguna manera piensan ponerse la inmunización.

“El enchuecarse la boca, parálisis facial no es una consecuencia de la vacuna”, dijo el doctor Jaime Sepulveda.

Sin embargo las noticias si registraron que cuatro personas que hicieron parte de los estudios de la vacuna de Moderna sufrieron esta parálisis facial. Cabe notar que uno de ellos había recibido el placebo, o sea no la vacuna. El doctor Sepúlveda dice que lo que hay que tener en cuenta es que esa es una condición frecuente, que se conoce de hace tiempos, y no está ligada a la vacuna.

“Insisto entre millones de personas vacunadas o no, la parálisis facial va a ocurrir porque es una condición independiente de la vacuna”, él dijo. “Casualmente ocurre en personas vacunadas pero no es consecuencia de la vacuna, quiero ser muy claro, ocurre en vacunados y en no vacunados”.

Al residente Selvin le produce desconfianza lo rápido que se desarrollo la inmunización, comparado a otras condiciones. El doctor Sepúlveda dice que eso es el resultado exitoso de un esfuerzo sin precedentes.

“Hay que reconocer que hubo colaboración como nunca antes había visto por parte de científicos, académicos”, dijo Sepulveda.

Lo que sí se sabe de la vacuna es que puede producir dolor en el brazo, y una sensación de fatiga que dura un par de días, sin más novedad. También que a las personas a quienes no se les recomienda son aquellos que padecen alergias severas.

“Por eso es que le pide a personas después de vacunación que permanezcan 15 a 30 minutos en el sitio si se requiere tratamiento”, dijo Sepulveda.

Así las cosas el doctor Sepúlveda dice que todos se pueden poner la vacuna con excepción de aquellos que sufren casos graves de alergia. ¿Y cómo saber si usted está dentro de ellos?

“Esas personas ya se saben alérgicas, normalmente son personas que traen consigo epinefrina para controlar su reacción”, dijo Sepulveda.