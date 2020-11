Hacen obligatorio el uso de cubrebocas en California

El coronavirus está haciendo de las suyas en California.

El número de hospitalizaciones y de casos se ha disparado de manera incontrolable.

Ante esta peligrosa situación, el departamento de salud del estado emitió una nueva orden sobre el uso de las mascarillas.

Ahora es obligatorio y a nivel estatal su uso, salvo pocas excepciones como:

Dentro de su auto u hogar

Puede mantener 6 pies de distancia

Niños menores de 2 años

Condiciones médicas

"Está bien que todo el mundo use mascarilla para la protección de todos y que podamos salir de esta pandemia en que estamos", dijo la residente Beatriz Chavez.

El objetivo es mejorar los números y evitar más contagios que van de la mano con mayores restricciones.

Marilú es una trabajadora del condado San Mateo, que con su "patrulla tapabocas" alerta a la gente para que use la mascarilla, y si no tienen, les da una...

"He visto en comparación con junio o cuando empezó la pandemia, ahora sí he visto más latinos usando mascarilla y me da mucho gusto", ella dijo.

San Mateo es uno de los pocos condados que no está en la franja más restrictiva: la morada.

Pero los hispanos siguen siendo los más afectados.

El supervisor David Canepa dice que alrededor del 64% de los casos son de personas latinas. Y asegura que los trabajadores hispanos deben ser prioridad para cuando empiecen a dar la vacuna.

Autoridades sanitarias temen que con la llegada del invierno y las fiestas decembrinas, la situación empeore, por eso es vital que todos colaboremos.

En concreto, esta orden actualiza la dada en el mes de junio y en vez de utilizar la mascarilla solo en situaciones de alto riesgo, ahora hay que utilizarla prácticamente al salir de casa.

Entre todos podemos tomarle la delantera al virus.