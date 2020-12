Familia de San José separada a causa de la pandemia

Muchas familias no se reunirán durante la época festiva, por miedo a contagiarse del coronavirus. En el condado Santa Clara, esto significa que personas tienen que auto-aislarse durante 14 días cuando regresen de una zona fuera de la región.

Pero eso no detiene a una familia de San José que tiene a estudiantes universitarios regresando de todas partes del país.

Isabel Vélez se quedará en una casita pequeña en el patio del hogar de su tía cuando regrese de estudiar de Portland.

“Es muy difícil porque ahora lo único que quiero hacer es estar con mi familia durante las vacaciones”, dijo, agregando que se parará frente a la puerta para respirar aire fresco, siempre con su mascarilla puesta.

“Saber que esto es para nuestro bienestar, y para el bienestar de toda la comunidad”, dijo Velez.

Andres Rocha regresó de estudiar en la universidad Fordham poco antes del día de Acción de Gracias, día que celebró dentro de la casita. Y es que la familia tiene a una abuela mayor de edad.

"Fue muy diferente allí”, dijo Rocha. “Nomas viendo televisión. Haciendo mi tarea. Y allí pase el tiempo."

"Yo no quería ser la razón que alguien se enferme”, dijo.

Su prima, Marisa García está muy consciente de la gravedad del COVID-19. Su padre se recupera de un trasplante del corazón y no tiene un sistema inmune fuerte. Así que cuando ella llegó de la ciudad de Nueva York, donde trabaja, también se puso en aislamiento en la casita.

"Yo no quería ser la razón que alguien se enferme”, dijo. "No fue decisión difícil porque era muy importante que podía ayudar a mi familia."

La tía de estos primos es, Kim Rocha. Ella limpia con mucho cuidado la casita, cada vez que alguien termina su cuarentena y la prepara para el próximo familiar.

“No era decisión difícil cuando me preguntaron mis sobrinos si podían quedarse aquí”, dijo. “Primeramente dije ‘OK, si vamos a estar sanos, quédense a mi no me importa’”.

Mientras tanto, a Vélez le queda una semana de cuarentena antes de poder abrazar a sus padres de nuevo.

“Las extraño muchísimo. Mi familia es muy importante para mí. Gran parte de mi vida. Al no ver a mi abuela, mis tías no poder abrazarlas”, dijo Vélez.

Un abrazo que después de la pandemia, significa más para miles de familias.