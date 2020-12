Banco de leche materna en San José afectado por pandemia

El banco de leche materna de San José ha sido afectado por la pandemia del coronavirus, y el personal está preocupado ya que muchos bebés prematuros o con condiciones médicas graves dependen de este.

Las funciones en el banco de leche no han cesado pese a la pandemia ya que su servicio es vital.

"La leche que proveemos es para bebés qiue están en cuidado intensivo, y que por alguna razón médica la necesitan", dijo Angélica Rojas, personal del banco de leche.

Tal es el caso de Alain, quien nació prematuro y tenía reflujo, y Ximena, quien nació con hipertensión y nada le asentaba bien al estómago.

"A ella no le caía ninguna fórmula", dijo la madre de Ximena, María Escobedo. "Yo la estaba amamantando pero no la llenaba. Como tengo diabetes y tomo medicina, no era lo suficiente para llenarla y necesitaba más".

Una enfermera refirió a María al banco de leche de San José y gracias a donadoras como Rosario Galván, sus dos hijos han logrado mejorar su salud.

"Ella sólo tomaba tres onzas y yo sacaba cinco onzas", dijo Galván quien producía mucha más leche de la que su hija necesitaba. "Así que las ponía en el congelador, y cuando tenía lo suficiente lo donaba al banco de leche".

Al llegar al banco, la leche congelada es analizada por laboratoristas y pasteurizada para luego embotellarla y volverla a congelar.

Frascos pequeños de leche materna pasteurizada son enviados al 80% de los hospitales de California y a 11 estados más del país.

"Un cuarto de onza ayuda a un bebe prematuro a sobrevivir", dice Rojas, "cada gota ayuda a un bebe que se está debatiendo entre la vida y la muerte".

Debido a la pandemia, no se han podido realizar eventos de alcance con la comunidad. Por esa razón, hay un exceso de leche en almacenes de bancos que se tiene que hacer llegar a familias que la necesiten.

El banco de leche materna en San José procesa 720 mil onzas anualmente.