A la espera de las vacunas contra el COVID-19

Una segunda vacuna contra el coronavirus espera la aprobación de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos, mientras el virus continúa propagándose a niveles alarmantes en todo el país.

Y la pregunta es, ¿cuándo estará disponible esta vacuna? Y ¿cuál es el temor de los médicos antes de que el medicamento se distribuya?.

El coronavirus, avanza rápidamente en el país cobrando víctimas y saturando el sistema hospitalario. Ante este embate, los científicos trabajan contra el reloj para encontrar una cura para el COVID-19.

Actualmente dos vacunas esperan la aprobación de la FDA.

“Literalmente, tener estas dos vacunas representa una luz al final del túnel”, dice Michael Osterholm, epidemiólogo de la Universidad de Minnesota.

Pero esta luz no está tan cerca, ya que la distribución de la vacuna al público tomará algunos meses. Aun cuando las farmacéuticas Moderna y Pfizer consideran que están listas para iniciar la distribución.

“Mediados o finales de diciembre podría ser el momento de inicio de distribución”, dice Stephen Hoge, presidente de Moderna, si es que logran la aprobación de emergencia que han solicitado al gobierno federal.

"Estamos anticipando 327 mil dosis de las vacunas de Pfizer que nos llegarán en las próximas semanas, no tenemos una fecha específica, no quiero indicar una fecha particular porque la fecha que ellos nos dieron puede ser entre dos o tres semanas”, dijo el gobernador Gavin Newsom.

Pero mientras esto sucede, la enfermedad continúa expandiéndose y entre los temores de las autoridades de salud es un rebrote más alto del que vivimos en la actualidad.

Ante la lucha de los médicos en los hospitales, los científicos en los laboratorios y las autoridades estatales, millones hicieron caso omiso a las advertencias y viajaron por el feriado de Acción de Gracias, mientras que otros podrían hacerlo para las festividades navideñas.

Poniendo en jaque al sistema hospitalario del país que ya enfrenta problemas para hacer frente a la demanda de cuidados intensivos que tiene más pacientes que durante el inicio de la pandemia.