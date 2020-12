Ayuda de vivienda disponible en el condado Santa Clara durante la pandemia

Con otra orden de encierro preventivo en varios condados del Area de la Bahia, mucihisimas personas se volveran a quedar sin trabajo, y por ende sin ingresos para pagar la renta. Pero el gobernador de Califoria dice que hay ayuda disponible.

“Pues nos las vimos muy duras para pagar la renta y la comida mas bien”, dijo David Ruiz de San Jose.

El, como muchas otras personas por varios meses estuvo sin empleo y sin ingresos ni para poder alientar a sus dos hijas.

“Tuvimos que pedir prestado y apenas estamos cubriendo las deudas que nos dejo esos dos meses”, dijo Ruiz.

Ahora teme que debido a la nueva orden de encierro que emitieron autoridades de salud en el condado Santa Clara, se vuelva a quedar sin empleo. Pero el gobernador de California asegura que para gente como Ruiz estan protegidos.

“Pudimos extender hasta febrero del ano proximo proteccion contra desalojos”, dijo el gobernador Gavin Newsom.

Esto significa que no lo pueden sacar de su vivienda por que no ha podido pagar la renta. Se trata de la ley AB3088 con validez en toda la entida. Y a nivel local sigue habiendo ayuda economica para pagar el alquiler.

“Si las familias necesitan ayuda y reconocemos que necesitan mucha ayuda, si han sido afectadas por el COVID-19 este virus que tanto nos ha afectado si han perdido trabajo, si no pueden regresar por que ahora tienen que cuidar a los ninos o simplemente se quedaron si trabajo pueden recibir ayuda muy directa por la organizacion del Sagrado Corazon”, dijo Magdalena Carrasco, concejal de la ciudad de San Jose.

Ese apoyo se solicita por medio de la línea de remisión al sistema de prevención de la falta de vivienda en el 408-926-8885 o por medio de el correo electronico housinginfo@sacredheartcs.org.

“Definitvamenete todavia hay recursos no les van a pedir documentos no les van a pedir documentos es ayuda para las familias que no tienen otra ayuda estan ahi para ayudarles”, dijo Carrasco.

El mandatario dijo que a nivel estatal se lograron obtener mas de 22 mil habitaciones de hotel que estan siendo utilizadas para personas indigentes con la intesion que no se esten congregado con otros individuos.

Para trabajadores de la salud que necesitan mantenerse a lejados de sus familiares para no ponerlos en riesgo, tambien tienen alojamiento disponible en hoteles.

Y para los trabajadres del campo, “Estamos proporcionando dinero para gasto tarjetas de debito habitaciones de hotel para estos trabajadores gracias a donaciones de filantropos y queremos recibir mas fondos para seguir con este apoyo”, dijo Newsom.