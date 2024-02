Ramos buchones la tendencia para el Día de San Valentín en San José

Para muchos los ramos de flores son un regalo infalible para el Día de San Valentín, y hay una hispana de San José que está lista para ponerse en marcha y entregarles los mejores ramos a sus clientes, a los que les complace con creaciones clásicas o a la moda con los que llaman ramos buchones.

La fe de Ana Victoria le abrió las puertas del negocio que hoy le permite llevar el sustento a casa.

“Yo elaboré un arco en mi casa para una virgencita, somos católicos y esa virgencita es de Oaxaca, es la inmaculada virgen de Juquila y de ahí empezó todo el trabajo”, explicó Ana.

Crear una ofrenda a la virgen de Juquila fue el impulso que le faltaba para animarse a dejar la venta de frutas al mayoreo y emprender en un local ubicado sobre McKee Road en Alum Rock.

“A muchas personas les gustó mi trabajo y me empezaron a decir que por qué no habría una floristería y me gustó la idea”, dijo Ana.

Este camino le ha traído muchas satisfacciones, pero también retos desde hace un año que empezó junto a su esposo y su hija.

“No ha sido fácil por la economía, pero siempre tratamos de mantener en guardia lo que es sacar adelante el negocio tratar bien a los clientes”, aseguró Ana.

Por eso, siempre busca ofrecerle al cliente lo que pida.

“Están de moda lo que son los ramos buchones de 50, 100, he hecho hasta de 300 rosas”, afirmó Ana.

Estos ramos ostentosos enmarcan regalos como peluches, perfumes y hasta dinero en efectivo son la sensación, aunque también están los clásicos con el mensaje romántico que no puede faltar.

“Ahorita se están viendo mucho lo que son los listones personalizados eres mi princesa, quieres ser mi novia, aceptas casarte conmigo”, indicó Ana.

Esta es una de las temporadas fuertes para Ana Victoria. Se declara lista para entregar sus creaciones sin importar dónde se encuentren o que tan retadoras puedan ser las ideas de los enamorados.

“Hemos mandado ramos hasta San Francisco, San Bruno, hemos mandado a muchos lugares gracias a Dios porque el internet nos mueve muchísimo”, dijo Ana. “A veces dice uno es difícil porque somos migrantes, latinos, nada es imposible cuando uno se propone algo lo pueden lograr”.