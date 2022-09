Compañía de energía se retracta: tardará más energizar gran parte de Puerto Rico

PUERTO RICO - Pese a que aseguró que gran parte de Puerto Rico estaría energizada entre ayer martes y hoy miércoles, el Gerente de Manejo de Crisis de LUMA Energy, Abner Gómez, se retractó de sus expresiones en una entrevista con Rayos X.

A preguntas, el funcionario aclaró que se refería a gran parte de la zona norte, donde el sistema no sufrió daños mayores por el huracán Fiona.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"En estos procesos uno tiene que ser claro, quizás yo no me expliqué bien. Sabes que el área sur recibió destrucción y en el área norte no hubo tantos daños y a lo que nos referimos es que en donde vamos a entrar muchos clientes es en la zona norte", dijo.

A las 10:30pm de este martes, unos 300,000 clientes -del total de 1.4 millones- cuentan con servicio de energía eléctrica en Puerto Rico.

Según indicó más temprano, se enviaron cuatro helicópteros a realizar inspecciones en importantes líneas de transmisión. Una vez certifiquen que están en buen estado, se comunicarían con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para entrarlas en servicio, de forma progresiva.

“Les aseguramos que gran parte de Puerto Rico estará energizado durante el día de hoy y el día de mañana”, dijo en la conferencia de prensa desde el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).