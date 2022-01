Jensen Medina se expresa antes de ser sentenciado a 129 años de cárcel

La jueza Gema González sentenció este martes a Jensen Medina Cardona a 129 años de cárcel, tras ser encontrado culpable en todos los cargos por el asesinato en primer grado de Arellys Mercado Ríos.

Antes de ser sentenciado, Medina Cardona se expresó en la sala.

“Quiero darles mis más sentidas condolencias, y el perdón en el nombre de Dios a su familia, y a su mamá”, dijo. También alegó que estuvo en una decisión difícil y que entendía que su vida corría peligro.

Se expresó en el tribunal antes de ser sentenciado a 129 años de cárcel.

Por su parte, el licenciado Jorge Gordon, adelantó que apelará.

"El proceso no acaba aún", dijo.

Alega que Jensen Medina nunca le apuntó y disparó a Arellys Mercado.

En exclusiva, Telenoticias obtuvo la reacción de la madre de Arellys, Nitza Ríos.

"Ellos seguirán con sus apelaciones y sus cosas, pero ante el pueblo, ante Dios y ante mi, se hizo lo que había que hacer y el tendrá que pagar por lo que hizo", sostuvo en videollamada con Maribel Meléndez Fontán.

Antes de ser sentenciado, Medina expresó sus condolencias a la familia de Arellys y alegó haber actuado en defensa propia.

A continuación, las declaraciones del Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli:

"Estamos satisfechos con la sentencia emitida por la honorable jueza Gema González Rodríguez a Jensen Medina Cardona porque es justa en vista de los hechos probados por el Ministerio Público en el tribunal. El asesinato de Arellys fue un acto vil y despreciable que ameritaba la pena máxima.

Esperamos que esta sentencia también sirva de disuasivo para otros que no piensan en las consecuencias de sus actos y no tienen respeto por la vida. Sepan que los fiscales del Departamento de Justicia de Puerto Rico no descansarán hasta hacerle justicia a las víctimas.

Nuestra total solidaridad con la familia de Arellys, especialmente con su señora madre, Nitza Ríos, quien ha dado una lección a muchos por su temple, fortaleza y perdón.

Una vez más, agradezco la labor del equipo de fiscales del Departamento de Justicia, Diannette Aymat Frías, Yamil Juarbe Molina, Eduardo Beale Targa y Jaime Perea Mercado, no solo por su trabajo sino por su sensibilidad y empatía.

Ningún proceso es sencillo, pues probar un caso más allá de duda razonable requiere una preparación ardua, muchas veces incomprendida en el foro público. Pero defender a las víctimas del crimen y lograr que se les haga justicia siempre vale la pena".

El caso

El crimen ocurrió el 18 de agosto de 2019 en el muelle de Villa Marina, luego de que Medina Cardona acusara a Mercado Ríos y a su grupo de amigos de intentar robarle un celular.

La víctima, quien trabajaba como gerente de ventas de una empresa privada, tenía 34 años.

Medina Cardona fue arrestado el 21 de agosto, tras ser citado por las autoridades a la Sala de Investigaciones del Tribunal de Fajardo.

Durante el juicio, varios testigos identificaron a Medina Cardona como el hombre que le disparó a la joven, incluyendo su novio, Joseph Howe García.

En sala, Howe García señaló a Medina como el asesinó y narró detalladamente lo que pasó esa noche.

“Esa cara no se me va a olvidar. Dónde quiera que yo lo vea se quién es, por lo que hizo”, dijo.

Otro testigo, el examinador de armas Abdiel Rodríguez, una de las pistolas que se le ocuparon a Medina Cardona fue la que se utilizó para quitarle la vida a la joven.

La fiscalía también presentó videos de seguridad que captaron el asesinato.