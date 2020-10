PR: Causa para arresto contra sospechoso de asesinar a Rosimar Rodríguez

View this post on Instagram

[Ahora] Arrestan a sospechoso de asesinato de Rosimar Rodríguez Gomez. Jay Oneill Gonzalez Mercado de 20 años enfrenta cargos por secuestro, asesinato, ley de armas y por ofrecer información falsa a un agente del orden público. Detalles en Telenoticias @telemundopr