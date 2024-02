Presidente Joe Biden visita San Francisco

El presidente Biden llegará el miércoles a San Francisco para participar en una serie de eventos políticos de recaudación de fondos pidiendo a sus partidarios que se mantengan concentrados en lo que está en juego en su batalla por la reelección, donde probablemente se enfrentará nuevamente a Donald Trump en noviembre.

Se tiene previsto que el mandatario arribe al Área de la Bahía alrededor de las 3:00 p.m.

En declaraciones en una recepción de campaña en los terrenos de la casa del multimillonario Haim Saban en Los Ángeles, Biden dijo a sus partidarios que una victoria de Trump podría conducir a una prohibición del aborto a nivel nacional, más esfuerzos republicanos para deshacer Obamacare y un deterioro de la reputación estadounidense en el escenario mundial. Biden también abordó de frente las preocupaciones tanto de sus partidarios como de sus detractores sobre su edad, un problema persistente que se ha convertido en un lastre para sus esperanzas de reelección.

“Quizás no corra tan rápido como antes. Quizás no pueda jugar como ala en Delaware”, dijo Biden a la audiencia que incluía a la actriz Jane Fonda y al comediante Greg Proops. "Pero les diré una cosa… He estado aquí el tiempo suficiente para saber lo que está pasando".

Además de San Francisco, Biden también acudirá a Los Altos Hills esta semana y pronunciará un discurso político cerca de Los Ángeles el miércoles, en un esfuerzo por recaudar la mayor cantidad de dinero posible para su candidatura a la reelección.

Al comenzar el viaje, la campaña de Biden y el Comité Nacional Demócrata anunciaron que habían recaudado $42 millones en contribuciones durante enero de 422, 000 donantes. Biden terminó enero con $130 millones en efectivo disponibles. Los funcionarios de campaña dijeron que es el total más alto acumulado por cualquier candidato demócrata en este momento del ciclo.

La directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, calificó el botín como “una demostración indiscutible de fuerza para comenzar el año electoral”.

“Mientras el equipo Biden-Harris continúa aprovechando su maquinaria de recaudación de fondos, los republicanos están divididos: ya sea gastando dinero en la lucha contra Donald Trump o gastando dinero en apoyo de la agenda extrema y perdedora de Donald Trump”, dijo.

Las cifras sugieren que Biden está consolidando una temprana ventaja monetaria sobre Trump. Pero las cifras aún están por detrás de las que Trump había acumulado durante un período similar en 2020, cuando su campaña batió rutinariamente récords de recaudación de fondos.

Recaudar dinero es sólo una parte de la ecuación. Qué tan bien se gasta ese dinero también es un factor importante, como bien sabe Trump. Su campaña de 2020 efectivamente prendió fuego a sus enormes superávits de efectivo a través de una serie de decisiones de gasto cuestionables.

Este año, Trump conserva su impresionante capacidad para acumular dinero de campaña, particularmente de donantes de base que normalmente aportan pequeñas cantidades en línea. Trump, que aún no ha publicado sus cifras de recaudación de fondos de enero, también enfrenta una nueva amenaza a las finanzas de su campaña: las asombrosas facturas legales que acumuló mientras se defendía en cuatro casos penales distintos.

Para mantener una ventaja en lo que se espera sea una costosa revancha con Trump, la campaña de Biden necesitará acelerar su recaudación de fondos.

El viaje de esta semana marca la tercera visita de Biden a California en poco más de dos meses para eventos políticos. Está tratando de recuperar el tiempo perdido después de evitar en gran medida el bastión de los donantes demócratas durante las huelgas del año pasado del Writers Guild of America y SAG-AFTRA.

Sus anfitriones del martes no estuvieron presentes; ambos dieron positivo por COVID-19. Biden les deseó una pronta recuperación mientras hablaba ante la multitud.

"Tenemos que contrastar la elección entre Trump y yo", dijo. "Tenemos que dejarlo muy claro".

Biden también criticó a Trump por no hablar con más fuerza sobre la muerte la semana pasada del activista político ruso Alexei Navalny. Funcionarios rusos dijeron que Navalny, el principal líder de la oposición rusa y el más feroz enemigo del presidente Vladimir Putin, murió repentinamente en prisión el viernes. Las circunstancias que rodearon la muerte de Navalny no se han determinado completamente, pero Biden ha dicho que Putin es el responsable en última instancia.

Trump, en su primer comentario en su sitio de redes sociales dos días después de que se anunciara la muerte de Navalny, pareció comparar sus propias batallas legales con la difícil situación del activista que cumplía una sentencia de 19 años por cargos de extremismo.

“Cuando Navalny murió la semana pasada y el mundo responsabiliza a Putin, Trump ni siquiera lo condena”, dijo Biden. “Es indignante”.

Biden realizó una visita rápida a Los Ángeles a principios de este mes para una reunión con sus partidarios en el exclusivo barrio Bel Air de la ciudad. Él y la primera dama Jill Biden también pasaron un fin de semana en diciembre en el área de Los Ángeles para eventos de campaña.

La primera dama viajó el martes a Guilford, Connecticut, para realizar una recaudación de fondos de campaña en nombre de su marido.

Si bien los Biden buscarán donantes con mucho dinero esta semana, la campaña señala la cantidad de donaciones más pequeñas que ha recaudado como una señal alentadora para el presidente.

La campaña dice que el 97% de los 3 millones de donaciones que ha recibido hasta ahora fueron inferiores a $200 cada una. Biden también ha recibido promesas de 158,000 “donantes sustentadores” que se han comprometido a donar mensualmente. Eso es más del doble de la cantidad que tenía Biden en este punto del ciclo 2020, cuando su campaña, con problemas de liquidez, salió cojeando de Iowa luego de terminar en cuarto lugar en las asambleas electorales del estado en febrero.

Los nuevos totales incluyen donaciones a la operación política de Biden y a una red de acuerdos conjuntos de recaudación de fondos con los partidos demócratas nacional y estatal. La campaña de Biden en 2020 recaudó más de mil millones de dólares y podría necesitar aún más en una probable revancha con Trump.

En los últimos días, Biden ha aprovechado los comentarios de Trump que cuestionan el compromiso de Estados Unidos de defender a los aliados de la OTAN de ataques como “peligrosos” y “antiestadounidenses”. Trump dijo a principios de este mes que una vez advirtió que permitiría a Rusia hacer lo que quisiera con los países miembros de la OTAN que son “delincuentes” al dedicar el 2% de su producto interno bruto a la defensa.

La campaña de Biden lanzó anuncios digitales la semana pasada en tres estados disputados (Michigan, Wisconsin y Pensilvania) criticando a Trump por su amenaza a los países de la OTAN. Biden también ha criticado a los republicanos de la Cámara de Representantes por bloquear un proyecto de ley de ayuda exterior de $95,000 millones que incluye $60,000 millones en financiación para la guerra de Ucrania con Rusia.