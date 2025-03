Accidente mortal provoca cierre de la autopista 24 en dirección este en Orinda

Un accidente mortal provocó el cierre de la autopista 24 en dirección este el viernes en la mañana en el área de Orinda.

El CHP informó que al menos una persona murió tras un choque cerca de Wilder Road.

Los conductores que se encuentran en el área están siendo desviados a la rampa de salid de Wilder Road, según el CHP.

Se recomienda tomar rutas alternas ya que hasta el momento no hay tiempo estimado de reapertura de los carriles de la autopista.

SR24 EB just west of Wilder: All lanes closed. All traffic is being diverted to the Wilder off-ramp. Unknown ETO. Use Alt routes. pic.twitter.com/pgJNmCCleI