Tiroteos mortales y espectáculos ilegales de carros, cruda realidad que se vive en Oakland

Durante el fin de semana se vivió una ola de violencia en Oakland, dejando a tres personas muertas, en tres tiroteos separados que ocurrieron en un lapso de tres horas.

El primero se reportó a las 7:48 p.m., en el área de 70nd Avenue e International Boulevard donde la policía localizó a un hombre herido que posteriormente fue declarado muerto en el lugar.

Luego a las 8:45 p.m., reportes de una balacera en la cuadra 72 de International Boulevard alertaron a las autoridades quienes hallaron a una mujer que murió tras recibir múltiples disparos, de acuerdo a la policía.

El tercer tiroteo ocurrió pasada las 10:00 p.m., en la calle 10th y Heavencourt, donde oficiales hallaron a un hombre quien también murió de múltiples disparos.

El domingo en la madrugada otra persona fue asesinada en la cuadra 700 y calle Webster, y otra más cerca de la autopista 580.

Telemundo 48 habló con Barry Donelan, presidente del sindicato de policía de Oakland, y aseguró que simplemente no hay suficientes oficiales, que incluso quienes llaman al 911 deben esperar varias horas para ser atendidos, y si la llamada no es considerada de vida o muerte, la espera puede ser hasta de doce horas.

“La prioridad son las llamadas de emergencia y las otras no serán respondidas a tiempo, lamentándose mucho”. Explicó, Drennon Lindsey, Subjefa OPD.

Noel Gallo, concejal de la ciudad de Oakland dice estar al tanto de lo ocurrido, por lo que pide la cooperación del alguacil de la patrulla de carreteras e incluso del FBI.

Adicionalmente, este fin de semana también hubo tres espectáculos ilegales de carros y hasta un camión de carga larga participó.

Aunque la ciudad ha hecho algunos cambios en su lucha para combatir estos derrapes, como la instalación de topes en algunas intersecciones, concejales como Gallo exigen más presión al concilio para que aprueben una ordenanza como la que existe en San José.

“Eso es lo que yo voy a demandar esta semana que viene otra vez con el concilio de Oakland que tenemos que perseguir a los promotores y a los que no dejan a la policía entrar ” aseguró Gallo.

Aunque habrá más presencia de la autoridad con los nuevos uniformados en las próximas graduaciones de la academia, esto ayudará a evitar tanto crimen, pero esto no sería suficiente.

Por esa razón el concejal Gallo, hace un llamado directamente a los participantes y organizaciones de estos espectáculos ilegales.

“Por favor muchos de los que están en los sideshows son de la comunidad nuestra y tenemos que mejorar el futuro” agregó Gallo.

Telemundo 48 le preguntó a la subjefa de OPD, si había hablado con la alcaldesa sobre lo ocurrido, y nos dijo que no.

Al escuchar esto, intentamos comunicarnos con la alcaldesa de Oakland Sheng Thao, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.Hasta el momento la policía no ha dado a conocer si se realizaron o no arrestos relacionados con los casos.