Familias protestan en Oakland en apoyo a Un día sin inmigrantes

Familias se concentraron el lunes en la Plaza Fruitvale en Oakland en apoyo al movimiento “Un día sin inmigrantes”.

Los manifestantes aseguraron que el objetivo es enviar un mensaje a la administración Trump.

"No a redadas, estamos aquí para defender los derechos a inmigrantes", dijo Tania Kapner, manifestante.

Los manifestantes también marcharon por International Boulevard y vehículos se unieron a la protesta.

Adicionalmente, algunos negocios se unieron a la manifestación cerrando sus puertas

"Queremos que se respeten los derechos de todas las personas inmigrantes que Trump los quiere sacar como animales y es gente trabajadora", aseguró una persona que prefirió no ser identificada.

"Nos afecta mucho, venimos de la escuela como soy hija de papás inmigrantes vemos cómo les afecta a los niños a las familias tenemos que hacer algo", aseguró Jenny Plasencia, manifestante.

Algunos de los presentes aseguraron haber experimentado en carne propia la separación de su familia.

Una joven quien prefirió no ser identificada, relató el momento en el que le avisaron que su papá había sido deportado.

“Que mi papá no estaba acá, mi mamá me dio las noticias, solo me dijo que mi papá se había ido un tiempo y luego en la casa dijo que había sido deportado", aseguró.

Un par de años después el padre de familia murió sin volver a ver a su hija.