Tacos de Canasta Claus delita con su sabor al estilo mexicano en Oakland

Tacos de Canasta Claus es un negocio que durante 16 años ha deleitado el paladar de los residentes de Oakland con su buena sazón.

El negocio surgió luego de la recesión cuando el esposo de Claudia Martínez, dueña del negocio, se quedó sin empleo.

“En 2009 y mucha gente no nos conocía y terminaba regalándolos, y ahorita ya tengo tres canastas grandes y gracias a Dios tengo pedidos”, aseguró Claudia.

Los populares tacos estilo DF se hacen en una pequeña cocina y son promocionados por redes sociales.

Tania Guadalupe, hija de Claudia, también pone de su parte para ayudar en el negocio.

“La gastronomía mexicana tiene la capacidad de mantener a la familia junta, y está inspirada en las comunidades indígenas de México, entonces para mi es abrazar a México”, dijo Tania.

La familia intenta proteger en detalle la tradición del DF, tanto que incluso los sirve en platitos mexicanos tradicionales, sus tacos tienen un toque distinto, son tamaño gabacho, nos cuenta riendo.

“Siempre maneje tortilla regular y grande, y yo me anuncio tamaño gabacho para darle un toque a mi venta. Me gustaría en un futuro poder ir con mi camioneta, como en el DF con la bicicleta, en un futuro pienso andar en mi camioneta por más lugares que me hagan pedidos”, dijo Claudia.



Y es que pese a su popularidad Claudia afirmó que su meta no es un camión de comida, ni un restaurante, ella se queda con esto, con su pequeña cocina, donde construye recuerdos en complicidad con su hija.

“Gracias por venir a mi cocina. Tacos de Canasta Claus estilo DF tamaño gabacho, barriga llena, corazón contento”, aseveró Claudia.