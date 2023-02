Oakland: inauguran centro para ayudar a expresidiarios

La organización CROP abrió el lunes un nuevo centro en Oakland para ayudar a personas que han estado en la cárcel a reinsertarse en la sociedad.

"Me sentenciaron a 35 años con vida y me la conmutaron, el gobernador me dio una oportunidad", aseguró Julio Santos, expresidiario.

Julio aseguró que su reinserción al mundo libre no ha sido fácil, pero si está lleno de sueños.

"Tengo una pasión para ayudar a la gente ahora lo que busco con la organización Crop es seguir creciendo y tener un futuro para mí y mi familia", aseguró Julio.

El complejo, ubicado al este de la ciudad, ayudará a más de 200 expresidiarios a estudiar, trabajar y a conseguir una vivienda permanente.

Yo misma estuve presa por 15 años y no había algo más tenebroso que regresar a casa después, incluso más que ser sentenciada y por eso la importancia de este programa”, dijo Leah Lawyer Harper, directora ejecutiva de la organización.

Activistas aseguran que el rechazo de la sociedad, la falta de oportunidades laborales y de ingresos es común y peligroso y pone en riesgo que estas personas vuelvan a la cárcel.

"Muchas personas que están saliendo de la cárcel necesitan una oportunidad este es un centro de rehabilitación y programa para personas reintegrarse a nuestra comunidad", indicó Wendy Carrillo, asambleísta.

El estado otorgó más de $28 millones al programa llamado Ready 4 Life.

El objetivo es que quienes hayan cumplido su sentencia no vuelvan a caer en malos pasos.

Este es un programa piloto de 3 años y el objetivo es ampliarlo en otras ciudades del país.