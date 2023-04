“Decepcionante”: alcaldesa de Oakland habla de la posible mudanza de los A´s a Las Vegas

Sheng Thao, alcaldesa de Oakland, expresó su decepción el jueves luego de recibir la noticia de que el equipo de béisbol de los Atléticos firmó un acuerdo para la compra de un terreno en Las Vegas donde posiblemente construirían un estadio.

Thao aseguró que la ciudad siempre estuvo dispuesta a llegar a un acuerdo entre las negociaciones que tuvieron con el equipo sobre construir un nuevo estadio con vista al mar en la terminal Howard del Puerto de Oakland.

“Teníamos fondos para la infraestructura de ese proyecto. Duplicamos los fondos para la infraestructura pública”, aseguró Thao.

La funcionaria también explicó que el equipo sabía que la ciudad quería trabajar en conjunto con ellos, sin embargo, en vez de hacerlo “anunciaron que se irían a Las Vegas” en medio de las negociaciones.

"Quiero ser muy clara, este anuncio ocurrió en medio de las negociaciones y muestra que no tenían ningún interés en llegar a un acuerdo con Oakland en absoluto", dijo Thao. "Oakland no está interesado en ser utilizado como palanca en las negociaciones de los Atléticos con Las Vegas. Es una falta de respeto a nuestros residentes y a nuestros fanáticos atar a la ciudad de esta manera. No continuaremos las discusiones en estas circunstancias y, en cambio, trabajaremos para un desarrollo".

Thao lamentó esta decisión que afirmó perjudicará el plan de construcción del estadio que hubiese beneficiado a los residentes de Oakland con trabajo y otras oportunidades.

El presidente del equipo, Dave Kaval, dijo el miércoles por la noche que el equipo finalizó un acuerdo la semana pasada para comprar el sitio de 49 acres donde los Atléticos planean construir el estadio cerca del Strip de Las Vegas con una capacidad de 30,000 a 35,000 asientos.