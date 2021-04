Volcán entra en erupción en la isla caribeña de San Vicente; se ordenaron evacuaciones

SAN JUAN — Un volcán activo en la isla caribeña de San Vicente hizo erupción este viernes, horas después que las autoridades ordenaran las evacuaciones obligatorias.

UNAS 16,000 PERSONAS VIVEN EN LA ZONA RJA DE LA ISLA

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Las autoridades confirmaron el inicio de la erupción por medio de un tuit, donde se reportó que se esperaban vapores de hasta 5 millas de extensión.

También se alerto por la posibilidad de cenizas en la zona.

La oficina de manejo de emergencias de la isla había cambiado el nivel de alerta a rojo conforme las autoridades comenzaban a evacuar a las personas que viven cerca del volcán La Soufriere para colocarlas pronto en cruceros, enviarlas a islas cercanas o trasladarlas a albergues en otras partes de San Vicente, lejos del peligro.

Aproximadamente 16,000 personas radican en la zona de alerta roja y deberán ser evacuadas, comentó a The Associated Press Erouscilla Joseph, directora del Centro de Investigación Sísmica de la Universidad de las Antillas Occidentales.

La pandemia de coronavirus podría afectar las maniobras de evacuación.

San Vicente y las Granadinas no ha visto actividad volcánica destacada desde 1979.

El primer ministro Ralph Gonsalves dijo en una conferencia de prensa que la gente tiene que estar vacunada si aborda un crucero o recibe refugio temporal en otras islas aledañas.

Dijo que se prevé que dos cruceros de la línea Royal Caribbean arriben el viernes y un tercero en los próximos días, así como otros dos de Carnival también el viernes. Entre las islas que han dicho que aceptarían a evacuados están Santa Lucía, Granada, Barbados y Antigua.

“No todo va a salir a la perfección, pero si todos cooperamos... saldremos de esto más fuertes que nunca”, dijo Gonsalves.

Mira el momento en que el hombre corrió por su vida cuando la lava se le acercaba.

El premier señaló que estaba en conversaciones con otros gobiernos caribeños para que acepten las tarjetas de identificación de la gente en caso de que no tengan pasaporte.

“Esta es una situación de emergencia, y todo el mundo lo entiende”, señaló.

Joseph dijo que los equipos de manejo de emergencias han acudido a las comunidades ubicadas en la zona de peligro y les han proporcionado transporte a sitios más seguros, incluidos refugios preestablecidos.

Multitudes admiraron un río de lava naranja que fluye desde un volcán islandés, el Fagradalsfjall. Miles de islandeses acudieron el 29 de marzo al lugar de la erupción, a unas 19 millas al suroeste de la capital de Islandia. Algunos usaron las raras fuentes de lava para cocinar una comida en la corteza del magma. Las autoridades establecieron una ruta de senderismo de dos millas hasta el sitio de la erupción. La erupción comenzó el 19 de marzo ... Pero los vulcanólogos no saben cuánto tiempo continuará, diciendo que podría detenerse pronto o posiblemente tomar décadas.

“Saben quién no tiene forma de transportarse debido a que todo esto ha sido sondeado previamente”, comentó Joseph, y añadió que los que aborden el crucero no serán trasladados a otros lugares, sino que se quedarían allí durante un periodo de tiempo no especificado.

Funcionarios del gobierno tuitearon que al anochecer se podía ver el resplandor del domo del volcán, el cual está ubicado en la región norte de la isla. La alerta fue emitida el jueves luego de días de actividad sísmica en la zona aledaña a La Soufriere.

“Las cosas se están intensificando rápidamente”, dijo con respecto a la actividad del volcán, y señaló que era imposible brindar un pronóstico exacto sobre lo que podría ocurrir en las próximas horas o días.

Un equipo del centro sísmico llegó a San Vicente a finales de diciembre luego de que el volcán tuvo una erupción de tipo efusivo. Han estado analizando la formación de un nuevo domo volcánico y los cambios en el lago de su cráter, así como la actividad sísmica y las emisiones de gas, entre otras cosas.

La anterior erupción del volcán ocurrió en 1979, y una previa en 1902 provocó la muerte de unas 1,600 personas.

El Caribe oriental tiene más volcanes activos. Diecisiete de los 19 volcanes activos en la región se ubican en 11 islas, y los dos restantes están bajo el agua cerca de la isla de Granada, incluido uno llamado Kick ’Em Jenny que ha presentado actividad en los años recientes.

El volcán más activo de la región en los últimos años ha sido Soufriere Hills en Montserrat, que ha hecho erupción continuamente desde 1995 y en 1997 destruyó la capital, Plymouth, y dejó al menos 19 muertos