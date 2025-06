Avión se estrella tras despegar en India. Se cree que no hay sobrevivientes

AHMEDABAD, India — Un avión de pasajeros de Air India se estrelló este jueves en la ciudad noroccidental india de Ahmedabad, informaron la aerolínea y medios locales.

La aerolínea dijo que el vuelo transportaba en total a 242 pasajeros y tripulantes. Las autoridades indias habían dicho previamente que había 244 personas a bordo. Air India detalló que se trataba de 169 indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense.

Imágenes en televisoras locales mostraban humo saliendo del lugar del choque cerca del aeropuerto de Ahmedabad, una ciudad con una población de más de 5 millones de personas.

Las autoridades creen que no hay sobrevivientes.

"Parece que no hay sobrevivientes en el accidente aéreo", declaró G.S. Malik, comisionado de policía de Ahmedabad, a The Associated Press. Añadió que "algunos residentes locales también habrían muerto" cuando el avión, con 242 personas a bordo, se estrelló en una zona residencial donde también se ubicaban oficinas.

"Se están determinando las cifras exactas de víctimas", añadió.

Faiz Ahmed Kidwai, director general de la dirección de aviación civil, dijo a The Associated Press que el vuelo AI 171 de Air India, un Boeing 787-8, se estrelló en una zona residencial llamada Meghani Nagar cinco minutos después de despegar a la 1:38 pm.

Kidwai había informado en un principio de 232 pasajeros y 12 miembros de la tripulación en el vuelo, que tenía como destino el aeropuerto de Gatwick, cerca de Londres.

Gatwick publicó en X que podía confirmar que el vuelo, que debía llegar a las 6:25 pm a Londres, se había estrellado al despegar.

El ministro de Aviación Civil de India, Ram Mohan Naidu Kinjarapu, publicó en X que se han movilizado equipos de rescate y se estaban haciendo todos los esfuerzos para asegurar ayuda médica y apoyo de socorro en el sitio.

“Estamos en máxima alerta. Estoy supervisando personalmente la situación”, dijo.

El 787 Dreamliner es un avión de fuselaje ancho y bimotor. Este es el primer accidente de un avión Boeing 787, según la base de datos de la Red de Seguridad de la Aviación.

La aeronave fue introducida en 2009 y más de 1,000 han sido entregadas a docenas de aerolíneas, según el sitio web flightradar24.

El presidente de Air India, Natarajan Chandrasekaran, dijo que por el momento “nuestra prioridad es apoyar a todas las personas afectadas y a sus familias”.

Dijo en X que la aerolínea había establecido un centro de emergencia y un equipo de apoyo para las familias que buscan información sobre las personas que iban a bordo.

“Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con las familias y seres queridos de todos los afectados por este devastador evento”, dijo.