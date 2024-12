Respuesta del presidente de Panamá a Trump sobre bajar los peajes del canal

PANAMÁ - El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que los peajes del canal interoceánico no se van a bajar tras la queja del presidente electo de EEUU, Donald Trump, de que son una "estafa" y que por ello amenazara con reclamar la devolución de la vía a manos estadounidenses.

"No, la respuesta es no (...) los peajes no se hacen al antojo de los presidentes (de Panamá) y del administrador" de la vía, se fijan en un "proceso público y abierto" en el que participan clientes y otros actores, declaró el mandatario.

Mulino destacó además que esperará al 20 de enero, cuando Trump asumirá su segundo mandato, para hablar con el Gobierno de EEUU de temas bilaterales importantes, como la migración ilegal, aunque aclaró que "no existe ninguna posibilidad de hablar nada que busque replantear la realidad jurídico-política" de que el canal es panameño.