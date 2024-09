Que compartan sus bienes, lo que quiere el papa Francisco de los ricos

CIUDAD DEL VATICANO: El papa Francisco pidió este viernes que los ricos compartan sus bienes y que paguen más impuestos para poder distribuirlos entre los pobres y la clase media, durante su participación en la reunión de los Movimientos Populares organizada en el Vaticano.

"Dicen que el sistema le permitió amasar fortuna a las personas ricas (...) y también que debe haber más impuestos a los millonarios. Eso está muy bien y rezo para que los económicamente poderosos lo hagan y se abran para compartir bienes que tienen porque todos derivan de la creación. Todos los bienes derivan de ahí y todos los bienes tienen un destino universal", dijo el Papa.

Aunque cree "que es difícil que esto pase", agregó que "si ese porcentaje tan pequeño de billonarios que acapara la mayor parte de la riqueza del planeta se animara a compartirla, pero no como limosna, sino a compartirla fraternalmente, si se animan a compartirla, qué bueno sería para eso mismo. Y que justo sería para todos".

"Pido a los privilegiados en este mundo que se animen a dar este paso, van a ser mucho más felices y seremos más hermanos todavía", dijo en este evento que conmemoraba el décimo aniversario de la primera reunión del Papa con las diversas organizaciones de trabajadoras y trabajadores humildes, excluidos y sin derechos, de los cinco continentes.

También señaló que "es paradójico que muchas veces las grandes fortunas poco tienen que ver con el mérito. Son rentas que son herencia, son fruto de la explotación de personas y expoliación de la naturaleza. Son producto de la especulación financiera o la evasión de impuestos o derivan de la corrupción o del crimen organizado. En general, muchas fortunas se amasan así".

Y alertó de que ante las muchas injusticias "se abre paso a la división social. Y la división social abre paso a la violencia verbal y la violencia verbal a la violencia física. Y la violencia física a la guerra de todos contra todos".

Citó, sin dar detalles del país, el ejemplo de la Policía que reprimía una manifestación de trabajadores con "gas pimienta". "Y no tenían derecho a reclamar lo suyo. ¿Por qué eran revoltosos comunistas? El gobierno se puso firme y en vez de invertir en justicia social, pagó el gas pimienta, les convenía".

"Me han dicho que no sea tan duro con los ricos. Pero Jesús fue más duro que yo. Es cierto que crean empleo y desarrollo económico, pero los frutos del desarrollo económico no están bien distribuidos. Sin políticas justas y racionales que acompañen a la justicia social, se impondrá la lógica del despilfarro humano. No hay elección", agregó.

Que los gigantes de la web paguen impuestos

También realizó un llamado para que "los gigantes de la web, los que trabajan en el campo de la Inteligencia Artificial, sean menos arrogantes, acepten las normas y paguen impuestos", así como que se responsabilicen "de lo que circula gracias a las plataformas. Evitad que las redes difundan pornografía infantil y juegos de azar".

Y dijo que le causa tristeza que "las estrellas del fútbol promueven las apuestas en línea".

"Esto pone la mano en el bolsillo de la gente. Sobre todo a los trabajadores y a los pobres y destruye familias enteras", dijo.