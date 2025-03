El papa Francisco será dado de alta del hospital el domingo, informan médicos

El papa Francisco será dado de alta del hospital el domingo, luego de pasar 38 días batallando con un caso de neumonía en ambos pulmones que puso en riesgo su vida, informaron sus médicos.

El director del Hospital Gemelli, el doctor Sergio Alfieri, dijo el sábado que Francisco necesitará al menos dos meses de reposo y rehabilitación mientras sigue recuperándose en el Vaticano.

Francisco fue ingresado al Hospital Gemelli el 14 de febrero luego de que un caso de bronquitis empeoró. Posteriormente, desarrolló un caso grave de neumonía.

Los médicos del papa proporcionaron su primera actualización en persona sobre la condición del pontífice en un mes, una señal de que ha hecho un buen y constante progreso en su lucha contra la doble neumonía.

La sesión informativa del sábado por la noche es la primera desde el 21 de febrero, una semana después de que el Francisco, de 88 años de edad, fuera llevado al hospital Gemelli tras experimentar varias crisis respiratorias que lo dejaron en estado crítico, aunque desde entonces se ha estabilizado.

En otro acontecimiento, el Vaticano anunció que Francisco aparecerá el domingo por la mañana para bendecir a los fieles desde su suite en el 10mo piso del hospital. Aunque se divulgó un mensaje de audio de Francisco el 6 de marzo y el Vaticano distribuyó una fotografía del pontífice el 16 de ese mismo mes, la bendición del domingo será la primera aparición en vivo desde que Francisco fue ingresado el 14 de febrero para lo que se ha convertido en la hospitalización más larga de su papado de 12 años.

El papa argentino, que padece una enfermedad pulmonar crónica, es propenso a problemas respiratorios en invierno y le fue removida parte de un pulmón cuando era joven, fue ingresado después de que un episodio de bronquitis empeorara.

Los médicos primero diagnosticaron una infección compleja del tracto respiratorio de origen bacteriano, viral y fúngico y, poco después, neumonía en ambos pulmones. Los análisis de sangre mostraron signos de anemia, plaquetas bajas y el inicio de insuficiencia renal, todo lo cual se resolvió después de dos transfusiones de sangre.

Los contratiempos más serios comenzaron el 28 de febrero, cuando Francisco experimentó un ataque agudo de tos e inhaló vómito, requiriendo el uso de una máscara de ventilación mecánica no invasiva para ayudarlo a respirar. Sufrió dos crisis respiratorias más en los días siguientes, lo que requirió que los médicos aspiraran manualmente el moco, momento en el cual comenzó a dormir con la máscara de ventilación por la noche para ayudar a sus pulmones a despejar la acumulación de fluidos.

En ningún momento perdió el conocimiento, y los médicos informaron que estaba alerta y cooperativo.

En las últimas dos semanas, se ha estabilizado y ha registrado ligeras mejoras, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano. Ya no necesita usar la máscara de ventilación por la noche y está reduciendo su dependencia de altos flujos de oxígeno suplementario durante el día.

