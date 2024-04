El hombre más viejo del mundo revela su secreto para vivir tantos años

LONDRES - El hombre más longevo del mundo dice que el secreto de una larga vida es suerte, moderación y comer “fish and chips” (pescado y papas fritas).

John Alfred Tinniswood, quien tiene 111 años, ha sido confirmado por el Libro Guinness de Récords Mundiales como el hombre más viejo del mundo. Ello, luego de la muerte hace pocos días del venezolano Juan Vicente Pérez, quien tenía 114. Gisaburo Sonobe de Japón, quien era el segundo más longevo, falleció el 21 de marzo a los 112 años de edad.

Tinniswood recibió el jueves un certificado del Libro Guinness de Récords Mundiales en el hogar de cuidados donde vive en Southport, en el noroeste de Inglaterra.

Nacido en Liverpool el 26 de agosto de 1912, pocos meses después del hundimiento del Titanic, Tinniswood vivió dos guerras mundiales y sirvió en el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial.

El contador jubilado y bisabuelo dijo que la clave para una larga vida es la moderación. Nunca fuma, rara vez bebe y no se apega a ninguna dieta en particular, aparte de cenar “fish and chips” una vez por semana.

“Si bebes demasiado o comes demasiado o caminas demasiado — si haces cualquier cosa demasiado — eventualmente vas a sufrir”, dijo Tinniswood al Libro de Récords Mundiales.

Pero al final de cuentas, aseveró, “es pura suerte. Vas a vivir mucho o vas a vivir poco, y no hay mucho que puedas hacer al respecto”.

La mujer más longeva del mundo – y la persona más longeva – es María Branyas Morera, de España, quien tiene 117 años.