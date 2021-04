Vendedores ambulantes se enfrentan a migrantes en cruce fronterizo

TIJUANA- Vendedores ambulantes se enfrentaron contra migrantes que realizaban una protesta en la garita de San Ysidro, luego de que se generará un gran operativo por autoridades que provocó largas filas en el cruce fronterizo desde Tijuana hacia San Diego, este sábado.

Decenas de manifestantes de la comunidad migrante se manifestaron desde el viernes y hasta el sábado por la mañana en la garita de San Ysidro. Ellos aseguraron que buscaban una respuesta por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Mujeres aseguraron que aunque durmieron a la intemperie y bajo el frío su necesidad de cruzar es más grande.

TELEMUNDO 20/Eligio Hernández

Ante la manifestación, decenas de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) resguardan el sitio y hasta las 10 a.m. habían dejado habilitadas sólo 9 de las 34 líneas en la frontera entre San Diego y Tijuana, lo que generó una espera de más de tres horas entre los conductores de la línea normal.

Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se encontraban en el lugar con equipos antimotines.

Muchos conductores, en su mayoría residentes y ciudadanos estadounidenses, tocaron el claxon a las autoridades ante la necesidad de prontitud para cruzar la frontera. Incluso una familia originaria de Los Ángeles se bajó de su auto para reclamar a los migrantes ante a efectos de su manifestación que aseguraron generaba largos tiempos de espera.

Un hombre que presuntamente intentó cruzar corriendo la garita de San Ysidro durante una manifestación de migrantes fue detenido por agentes de CBP y entregado a las autoridades mexicana.

Nena Martínez, madre de familia le dijo a los medios presentes que su hija de 20 años tenía problemas de salud e imploró a los agentes fronterizos que le permitieran cruzar.

“Necesito ir al hospital, el potasio de mi hija ha bajado”, gritó Martínez, a quien minutos después le permitieron cruzar por una línea que hasta el momento permanecía cerrada.

La comunidad migrante en el lugar le dijo a TELEMUNDO 20, que no se movería del sitio, pues aunque un hombre que dijo ser vocero del gobierno de Estados Unidos, les aseguró que habría respuestas, ellos no creían en él pues no les dio su nombre, cargo o una fecha de diálogo.