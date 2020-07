En México: ataque a huevazos para protestar cobro de peaje en carretera

TIJUANA - El cobro de peaje en la caseta de Tijuana-Rosarito ubicada en Playas de Tijuana ha sido la manzana de la discordia entre autoridades estatales y federales durante esta semana tras una supuesta liberación por parte del gobierno del estado de estas instalaciones.

Y este domingo por la mañana, una vez más, activistas se manifestaron contra la postura de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de invalidar un decreto estatal para la eliminación del cobro de peaje.

La manifestación comenzó con la quema de una piñata de “Darth Vader”, en un acto simbólico de prender fuego a quien aseguran “se pasó al lado oscuro” de la cuarta transformación, al invalidar el decreto para liberar el cobro de esta caseta. Y por enviar a la Guardia Nacional a tomar el control en medio de manifestaciones.

Todo comenzó el martes pasado cuando el gobernador del estado, Jaime Bonilla, liberó la caseta de peaje amparado en un decreto estatal, sin embargo, la SCT argumentó que dicho decreto estaba fuera de la ley, y tomó posesión nuevamente del cobro a los automovilistas, lo que causó molestia y manifestaciones los días posteriores.

Estas manifestaciones subieron de tono y hubo detenidos por parte de la Guardia Nacional como Rubén Ruíz, quien después de 48 horas aprehendido, fue puesto en libertad, y nuevamente se sumó a la resistencia.

“Estamos de vuelta hoy y vamos a seguir viniendo una y otra vez hasta que estas casetas caigan estamos dispuestos a enfrentar cualquier cargo”, comentó a Telemundo 20 el manifestante liberado la tarde del pasado sábado.

Este domingo, decenas de manifestantes arribaron al lugar con un cargamento de huevos caducados, pero antes solicitaron diálogo con las autoridades presentes.

“Quiero pedir si alguien de ustedes responsable podemos llegar a un acuerdo”, dijo Sergio Tamai, líder del “escuadrón avícola” que se apostaron en el carril central con las municiones de frente.

Haciendo uso de un megáfono, un representante de la Guardia Nacional en Baja California señaló que por el momento ellos no podían dar una respuesta pero que respetaban la libertad de expresión de los inconformes.

Manifestantes se presentaron en la caseta después que militares recuperaran la operación de la misma tras ordenes de la SCT.

Intercambiaron palabras y opiniones entre ellos, y luego comenzaron a lanzar los huevos a manera de protesta.

Los actos fueron realizados en los carriles centrales sin bloquear el flujo de quienes transitaban por la carretera escénica, la cual redujo sus carriles de operación mientras se realizaba la protesta.

“Está mal deberían de abrir la llave de una vez para que dejen de pelear”, dijo Gabriel, un automovilista.

Y después de la manifestación se retiraron del lugar.

Por otro lado, durante la transmisión de actualización del coronavirus de este domingo, Bonilla aseguró que ya se había entablado un diálogo con el presidente de México para poner solución a este conflicto.

“Este asunto se tiene que resolver porque fue un compromiso de el pero me está pidiendo que les pida a todos los ciudadanos que no incurran en la videncia”, dijo Bonilla. “Lo de la caseta se va a resolver y se va a resolver a favor del pueblo no de la secretaria de comunicaciones”.

Será en los próximos días cuando se den a conocer los detalles de este acuerdo. Sin embargo, los activistas adelantaron que el próximo domingo en punto de las 11 a.m. regresarán con un mayor número de personas para tomar la caseta de no llegar a una resolución.