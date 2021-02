Presidente de Argentina pide terminar con la “payasada” en el caso de “vacunación VIP”

MÉXICO - El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió este martes dejar la "payasada" en el escándalo conocido como "vacunación VIP" luego de que un fiscal imputara al exministro de Salud argentino Ginés González García.

"Terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. (...) No hay ningún tipo penal en Argentina que diga 'será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila'. No existe este delito y no se pueden construir delitos", dijo Fernández desde Palacio Nacional de la Ciudad de México, donde lleva a cabo una visita de Estado de tres días.

Un fiscal imputó este lunes al exministro de Salud argentino Ginés González García por la causa abierta por el presunto acceso privilegiado a la vacunación contra la COVID-19 por parte de personas allegadas al poder.

La imputación fue presentada por el fiscal Eduardo Taiano ante la jueza María Eugenia Capuchetti, en cuyo tribunal ha recaído una decena de denuncias por el escándalo de la "vacunación VIP".

Cuestionado sobre el tema, Fernández explicó que la vacunación es un tema "muy sensible" y aseguró estar informado que de forma "irregular" se vacunaron a unas 70 personas, aunque dijo que el término "irregular" debe revisarse porque había gente con cargos estratégicos.

Recordó que él mismo tuvo que aplicarse la vacuna rusa Sputnik V para sentar ejemplo entre la población, tras una "campaña despiadada" de la oposición que advertía que este antídoto era "veneno".

Alberto Fernández inicia una visita de Estado de tres días en México.

"Y hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno. Y ahora resulta que los que me denunciaron me piden que por favor les dé el veneno a ellos y que consiga más veneno", remarcó.

Sobre el escándalo, que se dio a conocer el pasado viernes, recordó que él ya reaccionó ante un hecho "suficientemente grave" como para propiciar la renuncia de un "ministro de la talla de Ginés (González)".

Así, dijo que el hecho es "reprobable", pero reiteró que hay gente en esta lista que por su cargo es "absolutamente razonable" que se vacunara.

"Lo que les pido a algunos fiscales es que hagan el esfuerzo de volver a releer el Código Penal. No sé quién les aprobó ni en qué universidad aprobaron pero ya hicieron demasiadas sinvergüenzadas", concluyó.

Cuestionado sobre ese mismo escándalo, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declinó opinar del tema y tachó a Fernández de hombre "consecuente".

Fernández aterrizó el lunes en la capital mexicana para una visita de Estado de tres días con motivo de los 200 años de la declaración de independencia de México y bajo una agenda repleta de eventos como la visita de un laboratorio de envasados de vacunas contra la COVID-19 y reuniones con empresarios como Carlos Slim.