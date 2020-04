Personal médico expuesto a contagio: 21 trabajadores dan positivo en hospital mexicano

MÉXICO - El minuto de aplausos fue para quienes han perdido la vida en la lucha contra la COVID-19 en un hospital del estado de Coahuila. El homenaje se dio en medio de la protesta de todos lo que aún trabajan ahí, tan cerca de ese peligro.

"Ni un muerto más familia; no queremos ni un muerto más".

Los manifestantes son empleados de todas las aéreas del Hospital General de Zona #7 de Monclova, Coahuila, el mismo en el que las autoridades confirmaron que por lo menos 21 trabajadores tienen la enfermedad.

"Básicamente la fuente del contagio son dos médicos que están en investigación y que no se sabe cómo lo contrajeron", indica Eduardo Robles, titular de Prestaciones Médicas del IMSS.

Desde el primer caso, aseguran los empleados, advirtieron sobre lo que vendría.

Ya hace algunos días el personal de diversos hospitales de la entidad se habían manifestado argumentando que no contaban con lo necesario pare protegerse contra ese virus.

Enfermeras y médicos denuncian falta de recursos en México.

"No hay que irnos de aquí hasta que nos revisen", arengó Fernando Salas, enfermero de Urgencias.

Su grito desesperado en resonó en medio de la manifestación para pedir que lo revisen por que asegura que fue el encargado de atender al médico que la madrugada del miércoles murió luego de contagiarse.

"He estado con fiebre de 38 , ya tengo 8 días y no me quieren hacer la prueba", asegura Salas.

A las súplicas del enfermero de urgencias se unieron las de sus colegas.

"Con el fallecimiento del doctor, el personal está en crisis, ya no se quieren presentar por temor", dice la enfermera Martha Castillo.

El miedo incluso va más allá de los especialistas y enfermeras que están en la primera línea de atención y llega, dice el cocinero Fernando Tavira, hasta la cocina y otras áreas.

"Nos perjudica a todos porque luego los compañeros suben y luego también bajan", dice Tavira, quien prepara la comida en el hospital.

Y esas no son las únicas instalaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, donde se ha propagado el coronavirus. Hasta ahora, reconocen sus representantes, en todo el país se han documentado 39 contagios y por lo menos cuadro trabajadores han muerto.