Niño transgénero, el primero en cambiar su acta de nacimiento en un consulado de México

Como les hemos informado, cualquier persona transgénero nacida en México ya puede tramitar su acta de nacimiento con su nuevo nombre, en cualquier consulado mexicano, y hace unos días, el proceso fue realizado por primera vez por un menor de edad.

Juan López Portillo, de 8 años, es un niño transgénero, y dijo estar feliz porque recibió su acta de nacimiento con el nombre que él mismo eligió.

“[Me siento] muy feliz porque ya me dieron mi acta de nacimiento”, dijo.

La emoción de toda su familia fue una de victoria.

“Ya llevamos tres años en los que él, cada que veía ese nombre, y me decía ‘mami, ¿solamente no podemos borrar ese nombre y ya? Para él, era fácil de borrar el nombre porque ya no se identificaba con ese nombre, y poner Juan”, dijo Gris Soriano, madre de Juan.

Una de las cosas más importantes para él: reconocer su identidad de género, fue el cambio de nombre.

Desde enero, los 67 consulados y 80 embajadas de México en el mundo están entregando las actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género, lo que le permite a cualquier persona transgénero pueda cambiar oficialmente su nombre.

“Los requisitos son el acta de nacimiento original, es decir, acta primigenia, una identificación oficial que coincida con los datos asentados en dicha acta y dos testigos”, dijo Lucero de La Paz Cisneros Delfín, Consulado de México en San Bernardino.

“[No se pedirá] ningún comprobante, ningún dictamen psicológico, psiquiátrico, hormonación, modificación corporal, nada absolutamente”, dijo Tania Morales Olvera, Asociación para las Infancias Transgénero, México.

Juan es el primer menor de edad en realizar este trámite. “Lo que yo día con día le digo es que él le va a abrir muchas puertas a los demás niños”, dijo su mamá.

Telemundo 52 conoció a Juan y a su mamá durante un reportaje que les presentamos en 2020.

El amor y la comunicación, para ellos, siguen siendo los pilares de su destino. “Porque a veces si no hablan de la situación, que pasa es como lo esconden, secreto, eso puede provocar más depresión y ansiedad en el propio niño”, señaló Juan Moriel, un terapista.

El proceso legal en los consulados también ha sido aprobado en al menos 18 estados mexicanos.

"Esta medida fue fundada y motivada en la corte interamericana de derechos humanos, es decir, que esta medida se puede replicar en cualquier país que sea parte de estados americanos", añadió Morales Olvera.

“No es solamente un papel, es algo que les va a cambiar la vida, que se les está reconociendo”, dijo la mamá de Juan.

Más de 100 personas transgéneros ya han realizado el trámite en los consulados mexicanos del mundo. Y el mismo día en que se solicite el cambio de nombre, es el día en que la persona recibe su acta de nacimiento y pasaporte.