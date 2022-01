“Me dolió mucho”: esposa de un gobernador mexicano tras recibir golpes en la cara

MONTERREY - Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, compartió el video de una de las experiencias vividas recientemente, cuando un niño pequeño la golpea en en rostro.

"Gajes del oficio, me dolió mucho, para qué les miento... tanto emocionalmente como de dolor... patrones que hay que romper", escribió la primera dama de Nuevo León, que es toda una celebridad en redes sociales.

La esposa del gobernador Samuel García Sepúlveda es la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León y como tal realiza diversas actividades que la ponen en contacto directo con distintos grupos de la población.

"Los días como hoy duelen… duele ver una realidad que existe en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo", escribió Rodríguez en otro mensaje.

"Mucha gente me pregunta, Mariana por qué vas tanto a Capullos??? Y yo pienso que me faltan horas estando ahí dentro. Este es un problema que no se resuelve en los dos meses y medio que llevamos".

Rodríguez aseguró que aunque demore, sí ayudará a cambiar la vida de los 300 niños que hay en esa institución, para que entiendan que merecen ser amados y que ni golpes ni insultos son la solución.

"Los golpes no son la solución, que los insultos no son la manera correcta de defendernos, que son más de lo que piensan y que en esta vida ellos toman la decisión del rumbo de su vida", dijo.