México: López-Gatell reaparece en público, aunque sigue positivo a COVID-19

MÉXICO - El subsecretario de Salud de México y estratega contra la pandemia, Hugo López-Gatell, reapareció este miércoles de paseo y, después, forma remota en el informe técnico diario del coronavirus tras su contagio, pero avisó que en una última prueba practicada este día volvió a dar positivo a la COVID-19.

"Me incorporo hoy después de 19 días. Estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno. Me siento en buenas condiciones, con fuerza, con ánimo y con entusiasmo de seguir avanzando en la vacunación contra covid", dijo López-Gatell de manera remota en la conferencia de prensa diaria.

"Lo que sí es que hoy me volví a hacer la prueba, porque estoy monitoreando (vigilando) la transición del estado de positivo a negativo en una prueba con hisopo nasofaríngeo, y vuelvo a salir positivo", agregó.

El funcionario explicó eso quiere decir que todavía tiene "una carga viral suficientemente alta para ser contagioso".

"Aunque tengo el alta médica, todavía no tengo el alta epidemiológica", precisó.

Ante tal escenario dijo que no podrá integrase este jueves a sus actividades normales como tenía planeado.

No obstante, López-Gatell fue captado en compañía de una mujer mientras paseaba, sin cubrebocas, por un parque en la colonia Condesa, a donde también acudió a comer a un restaurante.

López-Gatell dio positivo al virus el sábado 20 de febrero y tras su contagio cumplió una estancia de hospitalización de cinco días en la que recibió oxígeno suplementario debido a una baja en sus niveles, además de un tratamiento antiinflamatorio y posteriormente regresó a su casa.

Este miércoles, las autoridades de la Secretaría de Salud de México reportaron 699 nuevas muertes por la COVID-19 en las últimas 24 horas para sumar un total de 192,488 decesos.

Además, informaron de 6,674 nuevos casos del coronavirus para un total de 2 millones 144,558 contagios.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto en el de decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.