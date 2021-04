Lupita Jones quiere demostrar que reinas de bellezas “tienen capacidades”

TIJUANA, México - En 1991 el mundo conoció el nombre de Lupita Jones tras ganar el título de Miss Universo. Treinta años después, busca ser la gobernadora del importante estado mexicano de Baja California y así demostrar que las reinas de belleza "tienen capacidades".

"Fui víctima de ciertos ataques que considero violencia política en razón de género al pretender mantenerme en un estereotipo sobre mi persona. (Pero ahora) tengo la oportunidad de demostrar que como reina de belleza tenemos capacidades para seguir creciendo", expresó este domingo en entrevista.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

María Guadalupe Jones Garay nació el 6 de septiembre de 1967 en la ciudad de Mexicali, capital de Baja California, y desde muy chica se interesó por la asistencia social gracias a su padre, quien la llevaba siendo una niña a refugios para personas necesitadas.

Actualmente es escritora, actriz y empresaria, además de dirigir a nivel nacional el concurso Mexicana Universal. Pero, a pesar de su trayectoria artística y después de caminar por cientos de pasarelas, siempre tuvo un interés en mejorar la calidad de vida de los bajacalifornianos, asegura.

En entrevista, Lupita Jones compartió que en sus 30 años de trayectoria después de haber sido ganadora de Miss Universo recibió invitación de diversos partidos políticos mexicanos pero ninguno le convencía porque su interés era el de gobernar el estado que la vio crecer, fronterizo con Estados Unidos.

Famosos mexicanos que nunca han participado en la política de ese país ahora desean tener un espacio en ese campo.

LA APUESTA POLÍTICA

"Me sorprendió la propuesta pero no me asustó porque es algo que yo ya había proyectado en mi vida. No había construido un camino hacia ello pero hay veces que me da miedo lo que pienso porque mis decretos toman una cierta fuerza que ni yo me explico", comentó.

Jones ahora es candidata de la coalición Va X Baja California que conforman los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Revolución Democrática (PRD), para enfrentarse al actual en el poder, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Jones Garay compartió que desde hace poco más de 20 años estuvo trabajando en un eslogan de campaña política -el cual es "Hagamos de Baja California un estado modelo"- y es así cómo concentra sus propuestas en seguridad, salud, infraestructura, industria, entre otras.

Se han presentado figuras como Paquita la del Barrio, Alfredo Adame, Lupita Jones, Vicente Fernández Jr. y el hijo de Lupita D'Alessio.

"Las propuestas que yo estoy desarrollando y ofreciendo a la ciudadanía van de la mano de lo que yo he estado recibiendo. (Y son) referentes a esta solicitud de atención de tantas cosas que han estado abandonadas en Baja California por años", dijo.

La también comunicadora y ahora política ciudadana comentó que en algún momento de su carrera ya se imaginaba recorriendo las calles de las comunidades más necesitadas de Baja California, pues desde muy pequeña su padre le mostró lo que es el altruismo y apoyo al prójimo.

TEMAS CANDENTES

Respecto a la migración, pues la región enfrenta una nueva ola al ser punto de cruce hacia Estados Unidos, Lupita Jones comentó que le llama la atención cómo en un estado fronterizo las administraciones locales no metan las manos y dejen el trabajo al Gobierno federal.

Por ello aseguró que de ganar su Gobierno se concentrará en dar solución.

"Hay mucho trabajo por hacer en ese aspecto pero también debemos restablecer esa relación bilateral con los Estados Unidos para tener una mejor comunicación y poder generar soluciones en conjunto. Porque son problemas para los dos", dijo.

Lupita Jones lleva una semana reuniéndose con diversos sectores sociales y privados de Baja California, en donde le han dado la oportunidad de presentar su trayectoria después de ser Miss Universo, así como sus propuestas para gobernar la entidad fronteriza.

"En este momento acercarme a la gente y tomar sus manos, ves a los ojos y te cuentan lo que viven, lo que sufren, me parte porque los veo y digo: cómo es posible que vengan a buscar un voto a cambio de mentiras, que los dejen abandonados", lamenta.

Jones Garay dijo que, si triunfa en las elecciones de junio, será una gobernadora cercana a la gente, cumpliendo las propuestas, escuchando a cada ciudadano, pues le parece indigno el que la ciudadanía actualmente se siente abandonada.

MUJERES EN POLÍTICA

Después de darse a conocer públicamente su nombre como contendiente en el proceso electoral del 2021 en Baja California, Lupita Jones explicó que tiene en su interior un choque de emociones.

"Lo primero que resuena es esta visión romántica de buscar lo mejor para nuestro estado y hacer las cosas bien, es esta visión de dedicar seis años de mi vida para rescatar a Baja California", comentó.

Sin embargo no todo ha sido positivo, pues reconoció que hubo ataques políticos por parte de los actuales líderes de Morena, a nivel estatal y federal. Y por ello explicó que, a su modo de ver, enfrentó "violencia política" por razones de género.