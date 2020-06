México arde: detienen en Guanajuato a 29 de un cártel, entre ellos la madre del líder

GUANAJUATO - Un operativo conjunto de autoridades federales y locales en el estado central de Guanajuato, que llenó de fuego y destrucción varias comunidades, culminó con la detención de 29 presuntos miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellas la madre del líder, José Antonio Yépez, conocido como "El Marro".

Después de que las fuerzas armadas revelaron que la madre de "El Marro" estaban detenidas, el líder del sanguinario grupo delictivo publicó un video de tres minutos en el que reclama a las autoridades que se hayan metido con su familia.

Sentado en una silla y con una ametralladora, "El Marro" profirió toda clase de improperios contra las autoridades, a quienes acusa de estar coludidas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, apodado "El Mencho".

FUTURO AMENAZADOR

Ambas organizaciones se disputan el control de Guanajuato, estado del centro de México con 6 millones de habitantes, conocido por ser un centro turístico, industrial y, por ende, una zona de contrabando de drogas y combustible.

Yépez Ortiz advirtió en el video que la situación “se pondrá de a peso”, expresión que en México denota un panorama tenso o peligroso.

Asimismo, afirmó que el grupo rival no entrará a Guanajuato y que, incluso, está dispuesto a aliarse con el Cártel de Sinaloa.

Según los registros oficiales, en esta entidad se cometen alrededor de 20 homicidios cada día, y la violencia que llena las calles, asegura la comisionada de Seguridad estatal, es un acto desesperado del Cártel de Santa Rosa de Lima.

“Aunque me cueste trabajarle a algunos de los señores de la frontera o algunos señores de los de Sinaloa, pero aquí, hijos de su (...) madre, primero les he de servir a cualquiera de esos señores, pero a esos hijos de su (...) madre no los voy a dejar entrar”, dijo el líder criminal en referencia a la organización de Jalisco.

Este grupo delictivo mantiene una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), considerado como uno de los más poderosos de México, para controlar el mercado del robo de hidrocarburos, del narcomenudeo y la extorsión, como admiten las autoridades estatales.

Derivado de ello, Guanajuato se ha mantenido desde 2019 como el estado mexicano con más homicidios dolosos.

De enero a mayo de este año se registraron en él 1,903 asesinatos, lo que supone un promedio de 12 diarios.

HORAS BAJO FUEGO

Las amenazas de "El Marro" siguen a horas de enorme violencia en Guanajuato, donde autoridades reportaron incendios y estallidos en al menos 14 de los 46 municipios del estado, entre ellos Salamanca, Cortázar, Juventino Rosas y Celaya.

Celaya, el tercer municipio más grande del Estado con casi medio millón de habitantes, fue el más afectado con al menos 21 vehículos incendiados, siete negocios y un terreno baldío, aunque no hubo personas lesionadas ni fallecidas, según la Alcaldía.

La batalla de Cuiliacán resaltó el poderío del crimen organizado y la debilidad de las autoridades.

Los hechos iniciaron cerca de las 4.00 p.m., cuando efectivos de la Guardia Nacional, la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y de la Fiscalía General del Estado emprendieron registros en la zona conocida como Laja-Bajío.

El área abarca entre otros municipios los de Celaya, Comonfort, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto.

Las revisiones buscaban el aseguramiento de inmuebles presuntamente relacionados con grupos del crimen organizado, informó el secretario de gobierno de Guanajuato, Luis Ernesto Ayala.

El foco del operativo fue el municipio de Celaya, donde la secretaría de Seguridad Pública estatal detuvo a 29 personas que presuntamente forman parte del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Además, decomisaron armas de fuego, municiones y vehículos, en cantidades aún no detalladas por las autoridades.

El secretario de Seguridad Pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca, reconoció que los bloqueos e incendios fueron una maniobra del Cártel de Santa Rosa de Lima para distraer a las autoridades que realizaban los registros.