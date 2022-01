En video registran actos de tortura y abuso policial; hay enojo en México

CIUDAD DE MÉXICO - La difusión de un par de videos que registran abusos policiales y hasta actos de tortura causó indignación a los habitantes de Veracruz, quienes exigen sanciones para los responsables.

En uno de los videos se aprecia a una agente que golpea varias veces con una tabla a un detenido.

El hombre, que estaba semidesnudo de la cintura hacia abajo y recargado sobre un escritorio, solo se quejó mientras la agente salió con una sonrisa en su rostro.

Delfino Ortega, alcalde de Perote, en Veracruz, confirmó que el abuso policiaco ocurrió dentro de las oficinas de la comandancia municipal y que el agredido era un detenido.

Este asunto había permanecido permanecido impune durante dos años, pero ahora se difundió el video.

"Ella misma solicitó su renuncia voluntaria, pero de manera simultánea fuimos al órgano de control interno para que realice la investigación correspondiente", dijo respecto de la agente que es señalada como responsable del abuso.

Pero esta evidencia de los excesos de la autoridad no ha sido la única revelada ante los medios en esta primera semana del año.

“Desgraciadamente mi familia tuvo que huir", afirma el empresario José Antonio May, quien venció su miedo y publicó las imágenes de lo que sufrió.

Hace poco más de seis meses, un grupo de policías ministeriales irrumpieron en su negocio, amagaron a sus empleados, eligieron a algunos y los hincaron, los golpearon y torturaron, incluso a uno de ellos le pusieron en la cabeza una bolsa de plástico.

May denunció ante las autoridades, pero desde entonces vive temiendo por su vida y la de sus seres queridos.

"Me amenazaron de que si no desistía yo de esto y bajaba los videos iba a haber consecuencias contra mí y mi familia", aseguró May.

Las imágenes causaron indignación y una investigación contra los señalados.

Estos casos se suman a una larga lista de situaciones similares en ese estado, en las que la mayoría de los afectados no ha conseguido justicia.

Estadísticas indican que Veracruz es una de las principales entidades en las que los pobladores no confían en sus policías: aproximadamente el 72% asegura que los estatales y municipales no les dan confianza.

En las calles la gente confirma las estadísticas.

"En vez de confiar uno prefiere darle la vuelta realmente", "se han visto tantos casos que ellos también son cómplices de tanta cosas", opinan algunos ciudadanos.

En el estado, al igual que en el resto del país, los agentes son sometidos a exámenes de confianza pero aun así nada asegura su comportamiento.