Cinco acusados enfrentan cargos por incendio que dejó 40 muertos en centro migrante de Ciudad Juárez

CIUDAD DE MÉXICO — Un juez mexicano acordó el martes vincular a proceso a tres funcionarios de migración, un guardia privado y un migrante venezolano por el incendio de la semana pasada en un centro de detención de la localidad fronteriza de Ciudad Juárez en el que fallecieron 40 migrantes.

En una audiencia celebrada en Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua, se “vinculó a proceso” a los cinco imputados en el caso, anunció el Consejo de la Judicatura Federal en un comunicado.

Los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Daniel “N”, Rodolfo “N” y Gloria “N” y el vigilante privado Alan “N” fueron imputados por los delitos de homicidio por omisión dolosa y lesiones, mientras que un migrante venezolano, identificado Jaison “N”, enfrenta cargos por homicidio con acción dolosa y lesiones luego de ser acusado de haber iniciado el fuego.

El juez federal concedió un mes para la investigación complementaria.

La semana pasada se dictaron órdenes de arresto en contra de seis personas, de las cuales sólo cinco han sido detenidas.

Las imágenes de video de una cámara de seguridad al interior de la instalación de Ciudad Juárez mostró a unos guardias que se alejaban caminando mientras iniciaba el incendio en la celda en la que se encontraban recluidos decenas de migrantes, sin que hicieran el más mínimo intento de liberarlos. Se desconoce si esos guardias tenían las llaves de la celda.

El mortal incendio generó una enérgica reacción de parte de la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Portal, quien calificó el hecho como un “crimen de Estado” y exigió la destitución del titular del Instituto Nacional de Migración de México.

"No me quiero morir, no me quiero morir," describe migrante que casi muere al quedar atrapado dentro del INM en Ciudad Juárez.

“El Salvador exige una condena ante ese crimen que lo cataloga como un crimen de Estado”, dijo el lunes Portal desde Ciudad Juárez, adonde viajó para tramitar la repatriación de los siete salvadoreños que murieron en el incendio y prestarle apoyo a los heridos y sus familiares.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la víspera que la cifra de decesos por el incendio ocurrido el 27 de marzo se elevó a 40 tras la muerte de uno de los 28 heridos, quien falleció durante el traslado aéreo desde Ciudad Juárez al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados de la Ciudad de México. Las autoridades no informaron la identidad ni la nacionalidad del fallecido ni cuándo murió.

La mayoría de las víctimas del incendio eran de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador.

Del total de los lesionados aún permanecen hospitalizados 23 en centros de salud de Ciudad Juárez y la Ciudad de México.