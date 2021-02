TIJUANA, Baja California – Un grupo de 25 migrantes que cruzaron por la frontera de San Diego y Tijuana estuvieron entre los primeros solicitantes de asilo que se les permitió entrar a Estados Unidos bajo los nuevos cambios de la administración Biden que comenzaron este viernes.

Desde primeras horas del viernes, cientos de migrantes acudieron a la frontera entre Tijuana y San Diego, donde se esperaba comenzaría la recepción de un promedio de 300 personas que ingresarían diariamente en tres puertos seleccionados a lo largo de la frontera entre México y EEUU, entre ellos el de San Ysidro.

Sin embargo, varios de los migrantes que esperaban entrar este viernes, llegaron sin cita, sin información y sin nada más que un numero escrito en un papel ante la falta de información en torno al proceso que les permitiría entrar.

Cientos de solicitantes de asilo llegaron al Puerto de Entrada de El Chaparral en Tijuana para intentar entrar ante la nueva política de la administración de Joe Biden. Sin embargo, dicen que ha habido mucha falta de información y temen continuarán varados.

Alrededor de las 9 a.m. el equipo de noticias de TELEMUNDO 20 en la frontera vio cuando Nery Maribel Cabrera, hondureña de 45 años, que tenía su cita para este viernes, se les permitió el acceso a EEUU.

Sin embargo, momentos después la regresaron y le pidieron que regresara nuevamente el lunes.

El primer grupo de solicitantes de asilo llega a San Diego

De acuerdo con José Luis Pérez Canchola, director de atención al migrante en Tijuana, 25 migrantes entraron por autobús a Estados Unidos-- los solicitantes de asilo habrían sido preseleccionados por el gobierno mexicano.

Según Pérez Canchola los migrantes habrían cruzado alrededor de las 8:30 a.m. y no por un Puerto de Entrada normal y agregó que 25 cruzarán diariamente de la misma forma.

Los migrantes fueron examinados para detectar COVID-19 en un sitio de preparación en México antes de que se les permitiera ingresar a los Estados Unidos. Allí, se les otorgaron cubrebocas que debían usar durante el trayecto a través de la frontera.

Luego de dar negativo, fueron admitidos en Estados Unidos y llevados a los hoteles de San Diego para ponerlos en cuarentena antes de tomar un avión o autobús a sus destinos finales en Estados Unidos, dijo Michael Hopkins, director ejecutivo de Jewish Family Service of San Diego, que es desempeñando un papel fundamental de apoyo.

El 19 de febrero EE.UU. abre un nuevo proceso para solicitudes de asilo a migrantes que esperan cita de asilo político en México

La Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) están a cargo de coordinar con el gobierno de Estados Unidos y México están coordinado el cruce de migrantes y habrían participado en la transportación de los 25 migrantes este viernes.

Además serán los que harán seguimiento con los diferentes albergues de migrantes y determinarán quienes son elegibles en su proceso de MPP.

Fotos: solicitantes de asilo esperan su turno para ingresar a EEUU en medio de la confusión del proceso

Varios migrantes ya hacían fila desde el jueves en El Chaparral en busca de respuestas.

"No tenemos ninguna información desesperada porque sólo nos cambian la cita y no nos dan ninguna respuesta", dijo Delis Alvarez, migrante de Honduras. Según Alvarez, llegó con sus hijas hace dos años a Tijuana y tras tres citas en corte, aún no sabía si recibiría asilo.

"Hasta el momento no se acercaba nadie ayer estaban diciendo que tenemos que meternos a una página intentamos, pero luego la bloquearon", aseguró Alvarez.

De acuerdo con información oficial del departamento de seguridad nacional, a partir del 19 de febrero, se permitirá el ingreso “de forma ordenada” a unos 25,000 solicitantes de asilo varados en la frontera dentro del programa MPP.

En el Puerto de Entrada a EEUU en El Chaparral en Tijuana, decenas de migrantes de diferentes nacionalidades se dieron cita desde el jueves buscando más información sobre la recepción de solicitantes de asilo político a partir de este viernes 19 de febrero.

"Lo único que nos han dicho es que están atendiendo los que tienen cita”, dijo Christian Hernández quien junto con su esposa y tres hijos llegó a Tijuana hace dos años.

El jueves en una manifestación con pancartas en mano solicitaron respuestas para calmar su desesperación arrastrada por años.

"La falta de información es lo que consume el dolor de uno. Ahorita no pude hacer nada por la gente porque está cerrado todo tipo de ayuda de asilo", dijo Frederick Francisco, un activista que busca apoyar a familiares migrantes.

La cónsul de Estados Unidos en Tijuana estuvo presente para una reunión en El Chaparral, sin embargo, sus respuestas fueron cortas y se limitó a responder que la información estaba en línea.

"El día de mañana dicen habrá un nuevo aviso, pero no aquí", dijo Maritza Castro, migrante hondureña quien tenía su cita programada para el jueves, sin embargo, junto con otros migrantes del Albergue Ágape fueron retornados a México con una nueva fecha. “Como yo tenía mi cita por medio de la hoja que traía de cita pasé y a renovar mi permiso. La última que tenía la tenía el 21 de abril el año pasado fue cuando cayó la pandemia y no pude entrar"

"Necesitamos que nos digan el protocolo y la verdad la gente se va a desesperar si aquellos inmigrantes que ya tiene número y tienen 8, 9 meses esperando todo y todo y que les digan tu número no sirve”, dijo Alberto Rivera, Ágape A.C.

Cómo es el registro para ingresar a EEUU bajo MPP

En un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en México se dice que las personas deberían quedarse sin tomar una acción a la espera de nuevas instrucciones, además se mencionó que habría un proceso de registro virtual.

TELEMUNDO 20 se puso en contacto con el consulado de EEUU para que nos diera más información sobre la plataforma en cuestión y nos dijeron que la herramienta para el registro está en conecta.acnur.org. Sin embargo, el viernes aún no estaba activa.

Según informó el consulado, a partir de las 12 a.m. del 19 de febrero comenzaría el registro.

Edgar Ramirez, agregado del departamento de seguridad nacional de Estados Unidos, pidió que los migrantes no deberían de acudir a la frontera.

"Si cree que tiene un caso activo puede revisar su situación visitando el sitio conecta.acnur.org. No venga a la frontera, espere una comunicación oficial de fuentes confiables del gobierno de Estados Unidos o de organizaciones humanitarias internacionales. Se le dará información detallada incluyendo la fecha, hora y ubicación para tramitar su caso", agregó "Con el fin de asegurar un trámite seguro, ordenado y humano, únicamente aceptaremos migrantes con casos MPP activos que hayan seguido el proceso oficial. No se le permitirá ingresar a los Estados Unidos de ninguna otra manera. La frontera continúa cerrada y seguimos aplicando nuestras leyes de inmigración. Todas las demás políticas del órden siguen en efecto y serán aplicadas".

Mientras tanto continúan llegando migrantes al puerto fronterizo de San Ysidro en torno al asilo político, manifiestan que aún hay incertidumbre en torno al proceso que seguirán.

Para revisar el estatus de cualquier caso en línea visita la página de Ciudadanía y Servicios de Inmigración aquí.

