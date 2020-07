AMLO defiende a su esposa de las críticas: “es conmigo”

MÉXICO - Dos días después de que Beatriz Gutiérrez Müeller detonó una polémica por sus comentarios sobre padres de niños con cáncer, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este viernes a sus críticos "no meterse" con su esposa.

"Mi esposa no va a ser candidata a nada, ella no es primera dama, es una mujer independiente con criterio, lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad", expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

El miércoles Gutiérrez Müller desató una serie de críticas al desestimar en Twitter una reunión con los padres que denuncian desabastecimiento de medicamentos para sus niños enfermos de cáncer y después optó por cerrar la privacidad de su cuenta, aunque quedaron capturas de pantalla como testigo.

"No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos", respondió la escritora a un usuario que le pidió encontrarse con ellos en una publicación sobre el segundo aniversario del triunfo electoral de López Obrador.

Al defender a su esposa, que rechaza el cargo de primera dama, el mandatario llevó la polémica a una supuesta campaña en contra de su familia porque, argumentó, su lucha contra la corrupción ha despertado "tanto coraje".

"Han emprendido contra ella, desde luego contra mi hijo, entonces es conmigo. Yo soy el que estoy conduciendo el proceso de transformación, yo soy el que estoy a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso", declaró.

Originaria de la Ciudad de México, Beatriz Gutiérrez Müller ha roto con los protocolos de primera dama.

Esta no es la primera vez que Gutiérrez Müller causa una polémica presidencial por sus tuits.

La mujer criticó el mes pasado al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) por invitar a una charla sobre el racismo al comediante Chumel Torres, quien se ha burlado de la apariencia del hijo menor de edad de la pareja presidencial.

Debido a esta denuncia se canceló el foro y el presidente López Obrador cuestionó la existencia del Conapred, lo que obligó a la titular del organismo, Mónica Maccise, a renunciar y llevó a Chumel Torres a perder su trabajo en HBO.

Ante las polémicas en redes sociales, el presidente reiteró este viernes que el representante de Twitter en México participaría en una de las ruedas de prensa de Palacio Nacional para explicar cómo operar los bots.

Aunque este viernes adelantó que también le solicitará a Twitter que, "en aras de la transparencia", proporcione una lista de quiénes son sus principales clientes en México y cuánto invierten.

"Que esto incluya a personas físicas y morales, es decir, a ciudadanos, empresarios y a corporaciones, a partidos políticos, para saber quién es quién en la compra de servicios de Twitter", manifestó.